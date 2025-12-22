Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

El ladrón entró armado, saltó el mostrador y amenazó a los empleados, pero no contaba con la reacción de los carniceros, que se defendieron con cuchillos y lo obligaron a huir. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Video de la cámara de seguridad de la carniceria de la zona noroeste

Dos carniceros de la zona noroeste evitaron el robo de su comercio al defenderse de un ladrón que aparentemente estaba armado. El delincuente se hizo pasar por un cliente hasta que saltó el mostrador y amenazó a los trabajadores, aunque no contaba con la reacción de estos, que se defendieron con una cuchilla.

Costeleta, matambre y chorizos, con ese pedido el joven ladrón entró a la carnicería de avenida Jorge Newbery al 7700 un típico viernes de diciembre. Sin embargo, no tardó mucho en amenazar a los carniceros y saltar del otro lado del mostrador.

Perplejos ante el movimiento del ladrón, los trabajadores quedaron inmovilizados por unos segundos. Mientras tanto, el delincuente le exigía el celular y sus pertenencias.

Una de las víctimas reacciona y lanza su celular por una ventana trasera del local, llevando al ladrón hacia un cuarto del fondo del comercio. Allí, el otro carnicero lo ataca con el mango del cuchillo típico de estos comerciantes.

>> Leer más: Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Con un golpe certero pudieron reducir al ladrón para evitar el robo. Todo fue filmado por la cámara de seguridad, que también mostró como el maleante insistió en hacerse de un botín y hasta atacó con golpe de puños a las víctimas.

En las imágenes se puede ver cómo el delincuente atina a retirarse, pero regresa y lanza un monitor seguido de un ataque con una linga de motocicleta. Para ese momento, uno de los carniceros intentó rodearlo y alertar a los vecinos. Fue entonces que el ladrón escapó sin objetos de valor.