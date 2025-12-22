La Capital | Policiales | Violencia de género

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Un hombre de 32 años fue imputado por haber retenido contra su voluntad a su mujer, a quien dejaba encerrada en su casa y solo permitía ir a trabajar

22 de diciembre 2025 · 19:42hs

Un hombre de 32 años quedó preso acusado de haber mantenido retenida a su pareja y a su hijo en la vivienda donde convivían en la zona sudoeste de la ciudad. Según fuentes judiciales, la situación de violencia de género se extendió durante unos cuatro años hasta que la víctima pudo denunciarla.

La fiscal Ivana Addoumie imputó a Marcos Leandro C. los delitos de “privación Ilegítima de la libertada calificada por cometerse con violencias y amenazas y por tratarse de otro individuo a quien se le debe respeto particular”. En ese marco el juez Alejandro Negroni le dictó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

La Fiscalía le atribuyó a Marcos C. haber privado ilegítimamente de su libertad a su pareja y a su hijo menor de edad en la casa de la zona sudoeste que compartían. Según reseñó, esa situación se desencadenó en 2021, cuando el hombre permitía a la mujer salir de la vivienda solo para que fuera a su trabajo.

Según la denuncia, el acusado colocaba candados en todas las puertas de la casa cuando salía de la casa y así dejaba encerrados a su pareja y su hijo. También empleaba armas blancas con el fin de amedrentarla y además era usual que la amenazara de muerte con armas de fuego.

En ese contexto eran también habitual que la agrediera físicamente y “ejerciera sobre ella todo tipo de violencia física, psicológica y sexual”, señalaron los voceros consultados.

La situación se extendió desde 2021 hasta el pasado 10 de diciembre de este año. Ese día, a la mañana, la víctima asistió a su trabajo visiblemente golpeada y con un dolor en el brazo. Por tal motivo pidió permiso para ir a realizar una consulta médica, ya que su pareja no la dejaba.

Ese día la víctima fue atendida en el Hospital Provincial donde una trabajadora social solicitó la intervención del dispositivo conocido como Teléfono Verde de la Secretaría de Género y Derechos Humanos. “Ese mismo día —relataron los voceros consultados— la víctima volvió al domicilio donde Marcos C. la tenía retenida y controlada por cámaras de vigilancia instaladas en la puerta de ingreso de su vivienda, y logró convencerlo de que le permitiera ir a una presentación de su hijo prevista para el 17 de diciembre”.

Así, indicaron los voceros, logró zafarse del dominio de su pareja y con acompañamiento del dispositivo estatal se dirigió hacia el Centro de Asistencia Judicial (CAJ). Luego de tareas de investigación realizadas por la Fiscalía, y un trabajo en conjunto con la Secretaría de Género y Derechos Humanos y el CAJ, se pudo resguardar y preservar a la víctima.

En ese marco el 18 de diciembre se hizo un allanamiento en el cual fue detenido Marcos C. quien estará en prisión preventiva al menos por dos años.

