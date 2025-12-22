La Capital | Economía | Dólar blue

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas

Tras una semana de subas moderadas, el dólar inició la semana con el foco puesto en el frente político y el esquema de bandas que regirá desde 2026.

22 de diciembre 2025 · 16:43hs
El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas

El dólar se dio vuelta sobre el cierre y subió levemente en el inicio la semana con la atención del mercado puesta en el frente político y en las definiciones del esquema cambiario previsto para 2026, tras una semana en la que el tipo de cambio mayorista acumuló subas moderadas y dejó señales claras sobre las expectativas de corto y mediano plazo.

El dólar mayorista subió $2 y cerró en $1.452. De ese modo, la cotización quedó a una distancia del 4,8% respecto del techo de la banda cambiaria vigente.

En el segmento minorista, el dólar del Banco Nación (BNA) se mantuvo en $1.475 para la venta, mientras que en el promedio que realiza el BCRA la cotización fue de $1.474,10.

A cuánto cerró este lunes el blue en Rosario

En el sector informal, el dólar blue subió $21 (1,40%) en relación a la última jornada financiera, y alcanzó los $1.489 para la compra y $1.521 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.Por su parte, el dólar cripto se vende a $1.537,96.

En este inicio de semana, los operadores monitorean el comportamiento de los dólares financieros: el MEP operó en $1.491,27, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hizo en $1.543,95, un retroceso de 0,8% contra el cierre de la semana pasada.

Las señales más claras sobre las expectativas del mercado llegaron desde el mercado de futuros, donde los contratos operaron con ajustes a la baja hasta marzo de 2026. El contrato de diciembre cerró a $1.456, reflejando un sendero de corrección gradual del tipo de cambio, consistente con el esquema de bandas.

En paralelo, el mercado sigue de cerca el avance legislativo del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que busca facilitar el ingreso de divisas al sistema formal, y la estrategia oficial para afrontar los vencimientos de deuda por u$s4.300 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la confianza en el cumplimiento, apoyado en fuentes de financiamiento en negociación.

El Tesoro aceleró la compra de dólares y los depósitos treparon cerca de u$s2.000 millones

En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq.

El salto, cercano al 2.000%, se explicó por compras estimadas en u$s630 millones, a las que se sumaron u$s360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo, y u$s910 millones obtenidos mediante la colocación de Bonares.

De esta manera, el equipo económico encabezado por Luis Caputo se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.

Noticias relacionadas
la carne subio en un ano mas del doble que la inflacion y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

el gobierno asegura que el 2026 sera el mejor ano de la economia en decadas

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales. 

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

La Justicia avanza en la causa iniciada por Afip contra los directivos de Vicentin.

Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Lo último

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Central: no hay definiciones por los tres jugadores que deben renovar y crecen las dudas

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de controladores aéreos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Oportunidades para las industrias: Pan American Energy busca proveedores santafesinos

Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El chico sufrió un traumatismo craneal grave cuando una estructura de madera se desplomó sobre su cabeza en el Club de Pescadores. Fue asistido de inmediato por un guardavidas y trasladado al hospital, pero falleció minutos después. La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.
Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario
La Ciudad

Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas
Economía

El dólar blue superó la barrera de los $1.500 en Rosario a días del debut del nuevo esquema de bandas

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Ovación
Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Por Carlos Durhand
Ovación

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

Primera C: se sorteó el fixture de la temporada 2026 y habrá clásico entre Argentino y Central Córdoba

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene confirmada una carrera nacional y podría abrir el año del TC 2000

El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene confirmada una carrera nacional y podría abrir el año del TC 2000

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario
La Ciudad

Cuchillos frente a una pistola: la osadía de dos carniceros que frustró un robo en Rosario

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: El gobierno nacional se lava las manos

Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "El gobierno nacional se lava las manos"

Cómo pagar el colectivo con el celular: código QR, billeteras virtuales, NFT y tarjetas de crédito y débito

Cómo pagar el colectivo con el celular: código QR, billeteras virtuales, NFT y tarjetas de crédito y débito

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas
Información General

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional
LA CIUDAD

Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge