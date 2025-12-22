El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Para la Nochebuena pronostican ráfagas de viento de hasta 50 km/h, entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas y una temperatura de 23º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes en Rosario posibles tormentas aisladas en la madrugada, en una semana que continuaría inestable pero con altas temperaturas máximas.

La madrugada del martes llega con vientos suaves del noreste, un registro de 21º y una probabilidad de entre el 10 y el 40 por ciento de tormentas aisladas, en tanto que desde la mañana estaría mayormente nublado con 23º y vientos muy leves del sudoeste. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con los termómetros marcando 33º y bajando a 25º en la noche.

El miércoles la temperatura oscilaría entre 34º y 22º, con cielo parcialmente nublado y desde la tarde algunas chances de tormentas aisladas. Para la Nochebuena anticipan ráfagas de viento de hasta 50 km/h, entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias aisladas y una marca de 23º.

El jueves estaría mayormente nublado, con una máxima de 33º y una mínima de 24º.

Para el viernes se anticipa cielo algo nublado cambiando a mayormente nublado, con registros entre 34º y 25º. Desde la tarde habría fuertes ráfagas de viento.

El sábado tendría una máxima de 32º, una mínima de 24º y cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

El domingo estaría algo nublado con 34º de máxima y 20º de mínima.