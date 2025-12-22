La Capital | Policiales | boliche

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Tiene 21 años y quedó bajo proceso judicial imputada por tenencia ilegal de arma de fuego. El joven que la acompañaba tiene antecedentes por amenazas

22 de diciembre 2025 · 13:00hs
La seccional 10ª

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

La seccional 10ª, donde quedó demorada la joven hallada con un arma de fuego a la salida de un boliche 

El hallazgo de una pistola automática en poder de una joven de 21 años, quien estaba acompañada de un muchacho de la misma edad, a la salida de un conocido boliche de la zona norte de Rosario, presenta algunos condimentos que son investigados por la Justicia. Por lo pronto, ambos quedaron detenidos por portación indebida de arma de fuego, una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, que estaba en la cartera de la muchacha.

La historia que involucró a Daiana D. y Nicolás M. comenzó el domingo a la madrugada cuando ambos salían de Blue Velvet, ubicado en avenida Colombres 1755, en la zona ribereña norte. Según indicaron fuentes oficiales unas horas después del incidente, personal policial que cumplía con servicios de vigilancia adicional en el lugar tuvo que intervenir por una denuncia de robo de teléfonos celulares en el establecimiento.

En ese contexto, los policías procedieron a revisar carteras y bolsos de las mujeres que salían del establecimiento. En esas circunstancias fue que, según esa versión preliminar, Daiana D. se habría negado a que le revisaran la cartera e intentó irse en un auto Ford Focus, al mando de Nicolás M. La Policía logró alcanzarla cuando aún estaban en el estacionamiento lindero al boliche, y al revisar la cartera de la chica los agentes hallaron una pistola Bersa calibre 9 con el cargador completo.

A partir de ese momento, ambos fueron derivados a la seccional 10ª, donde quedaron a disposición de Fiscalía. El titular de esa dependencia, Mauricio Chumba Aguirre, brindó este lunes a la mañana una conferencia de prensa en la que expuso, con toda la información disponible, la versión oficial de los hechos.

Qué dice el titular de la seccional 10ª

“A primera hora del domingo, personal que estaba en servicio adicional en el boliche Blue Velvet fue alertado por una persona sobre un automóvil que estaba haciendo maniobras raras sobre la playa de estacionamiento lindera al establecimiento. Los agentes procedieron a identificar a los ocupantes, una mujer y un hombre. Y de la requisa de la mujer se secuestra una pistola 9 milímetros marca Bersa que estaba cargada. Ante eso, se los trasladó a los dos a la seccional 10ª. Una vez que quedaron detenidos, la mujer fue reubicada en otra dependencia policial y el hombre quedó alojado en la 10ª, indicó Chumba Aguirre.

arma de fuego boliche
Entró con un arma al boliche. La pistola calibre 9 milímetros que la joven llevaba en la cartera.

Entró con un arma al boliche. La pistola calibre 9 milímetros que la joven llevaba en la cartera.

Con relación a la denuncia por robos de celulares dentro del boliche, el jefe de la seccional 10ª subrayó que “se recibieron denuncias en ese sentido, pero que lo llamó la atención de los agentes fueron las maniobras raras del Focus en el estacionamiento, donde le produjo un rayón a otro coche. En ese contexto se produjo la requisa. En un primer momento, la joven quiso escapar, pero fue detenida y se le secuestró la pistola. La mujer quiso evadir el control policial, pero el hombre se quedó en el auto. El Ford Focus también quedó secuestrado y en su interior no había celulares robados”.

Qué se sabe de la chica y su amigo

Según trascendió, Daiana D., no tenía antecedentes penales ni pesaba sobre ella pedido de captura de la justicia. En cambio, Nicolás M. fue aprehendido en septiembre de este año junto a otros dos hombres de nacional de República Dominicana por un caso de amenazas contra una mujer en la que aparecen mencionados como prestamistas. Fuentes policiales agregaron que también en septiembre le allanaron la casa por una causa por narcotráfico que dio resultados negativos.

El muchacho volvió a aparecer involucrado en otro hecho similar de amenazas un mes después, también con dos personas dominicanas.

