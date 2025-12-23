La Capital | Política | trapitos

Mayra Mendoza, Juan Grabois y un cruce por los "trapitos": qué pasa con los cuidacoches en Rosario

La exintendenta de Quilmes quiere regular la actividad de los cuidacoches, y el dirigente social la tachó de “anti laburante”. El conflicto

23 de diciembre 2025 · 11:53hs
El rol de los trapitos generó un fuerte cruce entre la dirigencia peronista bonaerense

Foto: Silvina Salinas / La Capital

El rol de los "trapitos" generó un fuerte cruce entre la dirigencia peronista bonaerense

Una inesperada e intensa interna se desató al interior del peronismo del conurbano bonaerense. Es que Juan Grabois, dirigente social del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Mayra Mendoza, exintendenta de Quilmes y diputada nacional, tuvieron un fuerte cruce en torno al rol de los cuidacoches -popularmente conocidos como “trapitos”- en esa localidad de la provincia de Buenos Aires.

El conflicto comenzó cuando el Concejo Deliberante de Quilmes trató y aprobó una ordenanza para crear un sistema de estacionamiento medido en el municipio, lo que desarmaría el rol de los “trapitos”.

Desde la organización liderada por Grabois, rechazaron la medida: “Le venden el trabajo de los compañeros cuidacoches al privado”, expresó Natalia Zaracho, diputada nacional por el MTE.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Naty_Zaracho/status/2003116298625278264&partner=&hide_thread=false

El conflicto por los trapitos en Quilmes

El enfrentamiento se desató este lunes mientras en el Concejo Deliberante de Quilmes se debatía la ordenanza para crear el sistema de estacionamiento medido. En este marco, parte de la militancia del MTE marchó hacia la Municipalidad de Quilmes y generó una concentración.

Desde la Municipalidad de Quilmes se acusó al MTE de generar destrozos en la Municipalidad -donde también está ubicado el Concejo de la localidad-, y hasta de herir a una vecina que estaba realizando un trámite.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MegafonoQuilmes/status/2003433587564216465&partner=&hide_thread=false

En este contexto es que Grabois acusó a Mendoza de “habilitar junto a la policía bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social”, mientras el Concejo Deliberante se trataba “la privatización amañada del estacionamiento medido”.

En cuanto al espíritu de la ordenanza, desde el gobierno de Quilmes, ahora liderado por Eva Mieri, explicaron: “Contempla la contratación de manera formal de aquellos que cumplían informalmente dicha tarea, asegurándole aportes jubilatorios, obra social, entre otros derechos laborales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanGrabois/status/2003105785870536791&partner=&hide_thread=false

En Rosario hubo 200 cuidacoches detenidos en 2025

La cantidad de cuidacoches detenidos en lo que va de 2025 en Rosario duplicó a los registros del año pasado y lejos quedaron los únicos 8 aprehendidos en 2023. El marcado ascenso de los datos estadísticos se explica por una razón predominante: desde hace casi dos años, los operativos municipales se coordinan y se planifican en conjunto con la Unidad Regional II de policía. El acompañamiento de los uniformados permite la detención por el cobro indebido de tarifa fija y otros actos delictivos.

>> Leer más: Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Los operativos fueron desarrollados a lo largo de este año en eventos masivos y en los controles cotidianos en el espacio público, principalmente en parques, plazas y calles de mayor afluencia y circulación vehicular. Agentes de control de la Municipalidad y efectivos policiales de la provincia ya detuvieron 202 cuidacoches en lo que va del año, de acuerdo al balance presentado en las últimas horas por la Secretaría de Control y Convivencia municipal.

Las intervenciones se realizan a diario y a toda hora, y tienen el objetivo de corroborar antecedentes penales, verificar el comportamiento de quienes llevan adelante la actividad, prevenir situaciones de extorsión y tener un mayor control de los espacios públicos. Los 202 detenidos en este 2025 ya duplicaron a los de 2024, año del inicio de este tipo de operativos específicos y en el que hubo 105 detenidos. Y vale recordar que antes del comienzo de estas intervenciones conjuntas, en el año 2023, los agentes municipales sólo habían participado de ocho detenciones.

