La Capital | Policiales | Triple crimen

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Los homicidios se confirmaron a la madrugada en la zona sur de Rosario. Otra víctima fue hospitalizada por lesiones graves a raíz del mismo episodio

23 de diciembre 2025 · 07:40hs
El cuarto herido quedó internado en el Heca tras el triple crimen.

Foto: Héctor Rio / La Capital

El cuarto herido quedó internado en el Heca tras el triple crimen.

La policía rosarina confirmó este martes un triple crimen en el barrio Las Flores. De acuerdo al primer reporte sobre el operativo, una mujer y dos hombres murieron antes del amanecer como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego y una cuarta víctima quedó internada.

La investigación comenzó pasada la una de la mañana, cuando el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) recibió distintos pedidos de ayuda para cuatro personas baleadas en el extremo sur de la ciudad. Dos de ellas fueron trasladadas a diferentes centros de salud y una de ellas falleció horas más tarde mientras estaba hospitalizada.

En primera instancia, las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron el homicidio de Érica Tamara Ayala a raíz de los disparos. Además de la mujer de 35 años, los agentes reportaron el deceso de otro hombre no identificado ni bien llegaron al barrio para averiguar qué había ocurrido.

¿Qué se sabe del triple crimen en el barrio Las Flores?

El alerta policial se activó pasada la medianoche por la comunicación del Sies a través de la Central de Emergencias 911. Las llamadas desde España y Lirio señalaban que había cuatro personas heridas, aunque no había precisiones en cuanto a las circunstancias en las que fueron baleadas.

El procedimiento comenzó con la intervención de Prefectura Naval Argentina (PNA) en el barrio Las Flores. Tras la confirmación de la muerte de las dos primeras víctimas, un hombre oriundo de Villa Gobernador Gálvez fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y otro paciente de 34 años ingresó en ambulancia al Hospital Centenario.

>> Leer más: El gobierno de Santa Fe proyecta otro cierre de año estable respecto a homicidios

Según detallaron fuentes oficiales, Roque A. quedó internado en el nosocomio municipal por heridas en la cara y el tórax. La versión preliminar indica que fue atacado en el mismo lugar que las demás personas fallecidas.

En tanto, el personal del Sies se encargó de llevar a Sergio Fabio Roldán hasta el Hospital Centenario. El primer parte médico daba cuenta de dos lesiones en el torso y otras tantas en los brazos. Poco antes de las 4 de la mañana, la policía recibió aviso de su muerte.

Incendio en zona oeste. El hombre acusado de prender fuego la casa de su expareja fue detenido en el lugar

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

el financista imputado por estafas en la bolsa tendra prision preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

La audiencia imputativa contra Marcos Leandro C. se realizó en el Centro de Justicia Penal (CJP).

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Los Menores: una banda que creció en distintas zonas de Rosario. 

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de 5 jóvenes por narcomenudeo

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Las víctimas fueron asesinadas en un punto de encuentro habitual de compradores de cocaína, cerca de una canchita de fútbol

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume
Por Lucas Ameriso

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

Por Carina Bazzoni

Comenzó la instalación de los nuevos pilotes en los muelles del parque España

