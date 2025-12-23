Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja El incidente se produjo esta madrugada en Gallegos y San José de Calazans, en la zona oeste de Rosario. La vivienda quedó destruida por el fuego. 23 de diciembre 2025 · 09:00hs

Foto: Policía de Santa Fe. Incendio en zona oeste. El hombre acusado de prender fuego la casa de su expareja fue detenido en el lugar

Un grave caso de violencia de género en la zona oeste de Rosario terminó con un hombre detenido acusado de incendiar la casa de su expareja. El incendio se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en Servando Gallegos al 1300 (San José de Calazans al 8700), y no dejó heridos, pero sí cuantiosos daños materiales y a la víctima, la dueña de la casa, atendida por una crisis de nervios.

El incidente trascendió a partir de una llamada a la Central de Emergencias 911. Fuentes oficiales indicaron que se trataban de un incendio que se había declarado en una vivienda humilde en ese sector de la ciudad.

Al lugar acudieron personal del Cuartel Oeste de Bomberos Zapadores y de la Policía provincial. Mientras los bomberos actuaron para contener y sofocar las llamas, los agentes policiales entrevistaron a una mujer de 42 años que se presentó como dueña de la vivienda.

Cómo empezó el incendio La vecina manifestó a los policías que su expareja, quien estaba presente en el lugar, había sido el responsable del incendio. Entonces, los efectivos procedieron a detener al sujeto, pero esa persona se negó a aportar sus datos para ser identificados.

incendio casa zona oeste El sospechoso quedó detenido por incendio intencional, mientras que la mujer, que si bien no sufrió heridas, tuvo que ser asistida por médicos del Sies por una crisis nerviosa. Los Bomberos Zapadores debieron trabajar más de dos horas para apagar el incendio que dejó a la vivienda completamente destruida.