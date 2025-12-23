Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Ovación
Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro
Información General
Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Economía
El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Zoom
Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
POLICIALES
Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES
Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
La Ciudad
En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
Información General
Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"
Información General
Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
La Ciudad
Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena
La Ciudad
Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K
La Ciudad
Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"
La Ciudad
Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales
La Región
Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía
La Ciudad
Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema
La Ciudad
Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo
La Ciudad
El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo
Información General
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General
Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados
LA CIUDAD
Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional