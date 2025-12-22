Al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9, en la provincia de Santiago del Estero

Un automóvil y un camión chocaron este lunes en la ruta 9, en la provincia de Santiago del Estero, y cinco personas murieron y otras tres resultaron con heridas de gravedad.

El accidente se produjo pasadas las 13 de este lunes a la altura de Chañar Pozo, en Santiago del Estero, cuando un Volkswagen Voyage y una camioneta Toyota Hilux impactaron a alta velocidad en un tramo recto de la calzada, resultando en la destrucción total de ambos vehículos.

Cinco personas fallecieron en el lugar antes de la llegada de las unidades de emergencia, mientras que tres sobrevivientes fueron rescatados entre los hierros y trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas de Río Hondo.

Entre las víctimas mortales había una nena de aproximadamente diez años, una mujer de 29 (identificada como Liliana Fernández Álvarez, y un hombre de 32 años (Arnaldo Andrés Alderete, uno de 57 (Pablo Ovejero) y uno de 64 (Ramón Marcelo Bulacio). Las tres personas que permanecen internadas con pronóstico reservado son Eduardo Palomino (funcionario de la municipalidad de Amicha), Niten Corregidor y Camila Bulacio.

En el sitio del accidente trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 57, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y especialistas en accidentología vial. Los peritajes preliminares buscan determinar si el choque fue producto de una maniobra de sobrepaso fallida o de un desperfecto mecánico en alguno de los rodados involucrados.

Debido a la magnitud del siniestro, el tránsito en la Ruta 9 se vio interrumpido parcialmente durante varias horas, mientras los equipos de rescate trabajaban en la remoción de los vehículos y la limpieza de la cinta asfáltica.