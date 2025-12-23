La Capital | La Ciudad | muelles

Reconstrucción de los muelles del parque España: comenzó la instalación de los nuevos pilotes

La nueva estructura se ejecuta en un pontón ubicado sobre el río Paraná. La megaobra tiene un plazo de 18 meses y un presupuesto de 16 mil millones de pesos

Carina Bazzoni

23 de diciembre 2025 · 06:25hs
Los trabajos de ingeniería comenzaron sobre la parte norte del complejo con la colocación de los nuevos pilotes que permitirán recuperar la explanada

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

A seis meses de haberse iniciado las obras de la reconstrucción y extensión de los muelles del parque España, ya comenzaron los trabajos de ingeniería que reemplazarán las estructuras del siglo XIX por nuevos soportes. Tras una serie de exhaustivos estudios sobre el lecho y la barranca del Paraná se empezaron a colocar los nuevos pilotes que permitirán la recuperación de la explanada. La megaobra tiene un plazo de 18 meses y un presupuesto de 16 mil millones de pesos.

De acuerdo a datos de la secretaría de Obras Públicas de la provincia, ya se concretó la instalación de ocho de los 55 pilotes que sostendrán la nueva pasarela con vista al río, en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. De esa forma se pondrá fin a un problema que se mostró recurrente desde 2021, los continuos socavones en la barranca y el desmoronamiento de la explanada que afectó el acceso al teatro del centro cultural de Sarmiento y el río.

Los trabajos se realizan de norte a sur, siguiendo la corriente del río. Y no pasan desapercibidos entre quienes en estos días se acercan al parque España: un enorme pontón en el Paraná sirve de base de operaciones para la ejecución de las columnas que se plantan en el lecho del curso de agua.

La colocación de los pilotes llega después de varios meses de estudio para la realización del proyecto ejecutivo y de trámites administrativos para el comienzo de la obra. En el lugar se realizaron relevamientos topográficos, planialtimétrico (estudio que muestra un molde tridimensional del terreno), batimétrico (representaciones visuales de las profundidades del Paraná y su costa).

Además se realizó un estudio de modelización de la barranca, donde se realiza un estudio de oleaje, se mide la velocidad del agua, vientos, erosión, para verificar el proyecto propuesto. A su vez, se gestionaron los permisos con Prefectura Naval para trabajar sobre el espejo de agua y realizar las mediciones en el lecho del río.

Una obra histórica

Los trabajos para recuperar el paseo público de la costa central comenzaron en junio pasado. El emprendimiento demanda una compleja ejecución ya que gran parte de la obra se desarrolla sobre el lecho del río. La licitación quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas (UTA) a cargo de la tradicional firma local Obring junto a Supercemento.

La megaobra tiene un plazo de ejecución de 540 días (unos 18 meses) y un presupuesto superior a los 16 mil millones de pesos. El contrato de adjudicación se firmó en mayo y un mes después se instaló el primer obrador en el estacionamiento del complejo cultural.

La colocación de la nueva estructura de soporte es la obra de ingeniería más exigente. Una vez concluida permitirá reconstruir todo el paseo público montado sobre la barranca del Paraná. Las obras se desarrollarán a lo largo de unos cien metros de ribera con el objetivo de terminar con los constantes desprendimientos de terrenos que se generaron en los últimos cuatro años.

Desde el punto de vista técnico, la rehabilitación plantea la construcción de una nueva estructura de soporte y la continuación del muelle existente hacia el norte, que se prolongará respetando las dimensiones de la explanada existente.

Y sobre la explanada se construirá una nueva estructura: una rampa helicoidal de acceso que conectará ese espacio con la planta superior del Parque España. Será como una gran espiral de ascenso y descenso entre el parque verde y la pasarela ribereña. En total serán unos 4.200 metros cuadrados en total.

reconstruccion muelles parque españa

A cuatro años

Los socavones que pusieron en peligro el uso de la explanada en el Parque España comenzaron hacia 2021 cuando cedieron unos 20 metros, que dejaron al desnudo la madera podrida de lo que habían sido los primeros postes del puerto rosarino. Fue entonces que se comenzó a vallar la zona, y a restringir el uso, hasta que las sucesivas erosiones que el Paraná venía causando sobre los postes del siglo XIX provocaron los colapsos posteriores. Hubo que clausurar el ingreso sobre la costa del Teatro Príncipe de Asturias, y restringir todo el sector.

Las sucesivas gestiones de la Intendencia ante el gobierno nacional del periodo anterior cayeron en saco roto y la postal de este lugar de la costa rosarina quedó empañado por meses. Finalmente, el 20 de junio del año pasado y en el marco del Acuerdo Rosario, la provincia asumió su reparación integral, con la extensión hacia el norte de 120 metros lineales de nuevos muelles, su puesta en valor y la construcción de una escalera helicoidal que vincule la parte superior con la inferior de la barranca.

Sin dudas que el detalle más destacado de la obra será su perdurabilidad. El paseo costero se asentará sobre una estructura de hormigón armado, con pilotes hormigonado en el lugar con armaduras prefabricadas, vigas y losas premoldeadas. La pasarela pegada al Paraná seguirá el diseño pensado históricamente para el Parque España: una obra con el diseño del arquitecto español Oriol Bohigas. Y en tal sentido, se respetará la estética de entonces: pisos de adoquines graníticos o intertrabados, con barandas de acero galvanizadas en caliente. Todo ello, en un área de intervención de unos 4.200 metros cuadrados de superficie a nuevo.

En 2007, y merced a gestiones del ex intendente Miguel Lifschitz el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner había reconstruido todos los muelles hacia el sur, pero quedaron pendientes los trabajos en el sector norte del complejo, que son las que se esperan poner en marcha este año y concretarse para el 2027 bajo fondos provinciales de la administración de Maximiliano Pullaro. De concretarse, se le dará la puntada final a la obra más importante que hizo España por fuera del continente europeo: el Complejo Parque España en toda su integralidad.

