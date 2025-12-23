La Capital | La Ciudad | Navidad

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

La nutricionista Marilina Borrás brinda recomendaciones para quienes están en un plan de descenso de peso, y para que el cuerpo no sufra los excesos

23 de diciembre 2025 · 08:53hs
Entre despedidas con amigos y compañeros de trabajo, graduaciones y juntadas varias, las celebraciones del último mes del año, en las que abundan la comida y el alcohol, comienzan mucho antes del 24 de diciembre. Varias semanas en las que los excesos son protagonistas. En pocos días se pueden subir entre tres y cinco kilos de peso mientras se festeja o se come de más por la alegría, la ansiedad o la nostalgia que producen estos momentos.

La Capital habló con la licenciada en Nutrición Marilina Borrás, ex presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición de Rosario, quien se refirió al modo en el que afectan al organismo y al ánimo las comilonas de Navidad y Año Nuevo, y otros encuentros. En especial, contó qué pasa en estos días con las personas que están en tratamiento para bajar de peso y temen "arruinar" el plan alimentario.

"Las fiestas no deberían ser un campo de batalla con la comida ni con el cuerpo. Son momentos para compartir, celebrar y cuidar la salud física y emocional, entendiendo que una alimentación saludable es flexible para que pueda ser sostenible en el tiempo", menciona la nutricionista (@marilinaborrasnutricion).

Y agregó: "Es necesario pensar que comer de todo no es comerse todo".

¿Se mantienen las consultas con el nutricionista en estas fechas? ¿Existe temor, preocupación en las personas que siguen un plan alimentario para bajar de peso por lo que puede ocurrir en estas reuniones?

Sí, es muy frecuente la consulta nutricional en esta fechas. Durante las fiestas se alteran rutinas, horarios y formas de comer, y además se suma una carga emocional importante. Cuando una persona está enfocada en el descenso de peso, estos cambios pueden vivirse como una amenaza. Es habitual que aparezca preocupación, ansiedad o miedo a “arruinar” el esfuerzo realizado durante el año. Pensemos que estas celebraciones combinan comida y alcohol en exceso y que no solo son las dos fiestas sino también todos los festejos y despedidas del mes.

¿Cómo encontrar el equilibrio?

La principal recomendación es sostener la regularidad y evitar extremos como “todo o nada”. Las fiestas son pocos días dentro del año y no definen el éxito ni el fracaso de un tratamiento que se viene construyendo a lo largo de muchos meses. Comer de más o diferente una noche no invalida un tratamiento ni “arruina” el cuerpo. La clave está en evitar llegar con hambre excesiva, porque nos lleva a comer de más y sentir mayor descontrol. También podríamos pensar en comer con atención, no saltearse comidas y hacer elecciones saludables que generen gran saciedad. Priorizar la regularidad en cuanto a buenos hábitos, escuchar las señales de hambre y saciedad, disfrutar sin excesos extremos y retomar la rutina habitual luego de las fiestas suele ser más efectivo y saludable, no intentar compensar.

¿Las recomendaciones son similares para quienes recién inician un descenso de peso que para los que tienen un recorrido en este tema?

No necesariamente.Quienes recién comienzan un tratamiento nutricional suelen necesitar pautas más concretas y contención, porque aún están construyendo hábitos. En estos casos, es importante evitar restricciones excesivas “preventivas” antes de las fiestas, ya que aumentan el riesgo de descontrol posterior. Y priorizar educación alimentaria. En personas con más experiencia, el foco está puesto en la flexibilidad, la confianza de sus elecciones alimentarias y en el propio cuerpo. Además comprender que la alimentación saludable también incluye momentos sociales y placenteros.

El miedo al "abandono"

¿Las fiestas pueden llevar al abandono del tratamiento?

Sí, especialmente cuando el enfoque es rígido y/o centrado solo en el peso. La idea de “fallar” por comer de más puede generar frustración y abandono. La creencia social de “estar a dieta “ no va de la mano de comer cosas ricas y esta contradicción lleva a la sensación de no poder con esto y termina siendo una de las principales causas de abandono de tratamiento. Por eso, cada vez se enfatiza más la importancia de tratamientos sostenibles, que contemplen la vida social y emocional de las personas. Entender que comer rico y saludable también es una forma de cuidarse.

Hoy son frecuentes las dietas Keto, los ayunos intermitentes, ¿hay recomendaciones especiales?

En estos casos, las fiestas requieren aún más cuidado. Forzar ayunos prolongados para “habilitar” excesos posteriores o romper esquemas de manera abrupta suele generar malestar físico, digestivo y emocional. No existen indicaciones universales: cada persona debería adaptarse a las celebraciones priorizando la salud y bienestar evitando estrategias extremas. No todos tenemos los mismos hábitos, costumbres, ni tampoco los mismos requerimientos nutricionales. Por eso es muy importante no hacer las “dietas de otras personas” y consultar a un nutricionista que pueda asesorarlo y acompañarlo en todo momento.

Las famosas "compensaciones"

¿Sirve compensar al día siguiente en los días sucesivos tratando de comer poco y nada o hacer ayunos extremos?

Las recomendaciones de compensar excesos o ayunar para “habilitar” comidas refuerzan una lógica poco saludable. La comida no debería vivirse como algo que se paga o se castiga. Estas prácticas aumentan la culpa y el riesgo de atracones y una mayor predisposición a generar trastornos de la conducta alimentaria sobretodo en edades vulnerables como la adolescencia. Desde una mirada nutricional la recomendación es sostener una alimentación lo más regular posible, sin castigos ni premios asociados a la comida. Lo ideal es volver a la rutina habitual lo antes posible, sin culpas ni restricciones extremas.

Muchos adolescentes que están en tratamiento por sobrepeso y obesidad, son un grupo particular, sin dudas ¿cómo acompañarlos en esta época para que sostengan los buenos hábitos?

Sí, en adolescentes, el cuidado debe ser mayor. Muchos inician planes de descenso de peso por indicación médica, mientras que otros adoptan dietas restrictivas sin acompañamiento profesional. Las fiestas pueden convertirse en un disparador de conductas de riesgo y una invitación al desarrollo de trastornos alimentarios que si no son tratados a tiempo pueden llevarlos a riesgos severos de salud. Para los padres, la recomendación es evitar comentarios sobre el cuerpo, el peso o “lo que se comió”, promover un clima familiar relajado, ofrecer variedad de alimentos sin prohibiciones ni reglas y estar atentos a cambios de conducta o malestar emocional. Debería concientizarse mucho más sobre este tema.

Los tips infaltables:

• No llegar a las comidas e Navidad y Año Nuevo con hambre extrema.

• No hacer dietas extremas ni ayunos prolongados. Comer despacio y y masticar bien los alimentos

•Registrar señales de hambre y saciedad.

•Elegir lo que realmente gusta, sin necesidad de probar todo..

•Elegir preparaciones que generen saciedad. .

•Elegir algo de todas las comidas: un poco para la entrada, plato principal, postre y mesa dulce, con conciencia.

•No hace falta comerse todo esa noche, se pueden dejar para el otro día como por ejemplo: desayunar una tajada de pan dulce o budín.

•Hidratarse adecuadamente y moderar el consumo de alcohol..

•Recordar que el disfrute también es parte de la salud.

•Retomar la rutina habitual sin culpas ni compensaciones.

•Pensar que comer de todo no es comerse todo.

