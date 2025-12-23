Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Este martes se iba a jugar la jornada final del cuadrangular final de la Superliga de Básquet, pero la Rosarina emitió un comunicado y suspendió los partidos.

El campeón de la Superliga de Básquet de la Asociación Rosarina deberá esperar. En un comunicado oficial decidió suspender de manera temporal los dos partidos que se tenían que jugar este martes desde las 21.30 entre Temperley ante Sportsmen Unidos y Provincial contra Atalaya.

El motivo es la apelación presentada por Sportsmen Unidos por la dura sanción recibida en el cotejo ante Provincial donde además de lo económico y de no poder jugar durante seis meses con público, se le dio por perdido el cotejo por 20 a 0, lo que fue un golpe muy fuerte en busca de la obtención del título.

I- Previo todo tramite, Intimar al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos, para que en el plazo de Ley, realice el depósito arancelario correspondiente, para los tramites de Recursos de Apelación y Nulidad ( $ 1.000.000.-) conforme lo establece la CAB . El mismo deberá ser realizado desde una cuenta oficial del Club requirente a la cuenta de la ARBB

II- Una vez cumplimentado con el Punto I), hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por el Club Deportivo y Social Sporstmen Unidos. Con efecto suspensivo. Elevar todas las actuaciones al Honorable Tribunal de Disciplina de la CAB, para que revise las presentes actuaciones y emita un nuevo fallo.

III- Una vez cumplimentado el Punto I), Hacer lugar a lo solicitado por el Club Deportivo y Social Sporstmen Unidos en cuanto a la suspensión temporal del Torneo en curso, hasta tanto el Tribunal de Disciplina de la CAB, emite una nueva Resolución.

IV- Se hace saber al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos que en el caso de no cumplir con lo establecido en el punto I (deposito arancelario) en el plazo de ley, se dará por decaído el recurso de Apelación, debiendo el mismo Club reparar los daños causados, por su negligencia.