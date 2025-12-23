La Capital | Ovación | Rosarina

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Este martes se iba a jugar la jornada final del cuadrangular final de la Superliga de Básquet, pero la Rosarina emitió un comunicado y suspendió los partidos.

23 de diciembre 2025 · 16:09hs
La Asociación Rosarina de Básquet suspendió temporarmente el cuadrangular final.

La Asociación Rosarina de Básquet suspendió temporarmente el cuadrangular final.

El campeón de la Superliga de Básquet de la Asociación Rosarina deberá esperar. En un comunicado oficial decidió suspender de manera temporal los dos partidos que se tenían que jugar este martes desde las 21.30 entre Temperley ante Sportsmen Unidos y Provincial contra Atalaya.

El motivo es la apelación presentada por Sportsmen Unidos por la dura sanción recibida en el cotejo ante Provincial donde además de lo económico y de no poder jugar durante seis meses con público, se le dio por perdido el cotejo por 20 a 0, lo que fue un golpe muy fuerte en busca de la obtención del título.

Leer más: Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

El comunicado de la Asociación Rosarina de Básquet

Este HTD RESUELVE:

I- Previo todo tramite, Intimar al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos, para que en el plazo de Ley, realice el depósito arancelario correspondiente, para los tramites de Recursos de Apelación y Nulidad ( $ 1.000.000.-) conforme lo establece la CAB . El mismo deberá ser realizado desde una cuenta oficial del Club requirente a la cuenta de la ARBB

II- Una vez cumplimentado con el Punto I), hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por el Club Deportivo y Social Sporstmen Unidos. Con efecto suspensivo. Elevar todas las actuaciones al Honorable Tribunal de Disciplina de la CAB, para que revise las presentes actuaciones y emita un nuevo fallo.

III- Una vez cumplimentado el Punto I), Hacer lugar a lo solicitado por el Club Deportivo y Social Sporstmen Unidos en cuanto a la suspensión temporal del Torneo en curso, hasta tanto el Tribunal de Disciplina de la CAB, emite una nueva Resolución.

IV- Se hace saber al Club Deportivo y Social Sportsmen Unidos que en el caso de no cumplir con lo establecido en el punto I (deposito arancelario) en el plazo de ley, se dará por decaído el recurso de Apelación, debiendo el mismo Club reparar los daños causados, por su negligencia.

Noticias relacionadas
Agustín Rogel tiene 28 años y juega en el Hertha Berlín. Ahora se lo ofrecieron a Newells.

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Gonzalo Ábrego, el volante que interesa en Newells, es jugador del descendido Godoy Cruz. 

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Barracas Central tendrá un delantero que enfrentó a Lionel Messi en octubre

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

El juvenil deportista rosarino fue distinguido con el Olimpia de Plata de karate. 

Quién es el deportista rosarino que ganó un Olimpia de Plata y se fotografió con Ángel Di María

Ver comentarios

Las más leídas

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Lo último

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

En Newells suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

En Newell's suena un defensor uruguayo que está en una de las ligas más fuertes de Europa

Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Alerta por hantavirus en Salta: ya son cinco las muertes en 2025 y refuerzan la prevención

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Una de las víctimas era del barrio y sus familiares cuestionan la versión que lo ligó a un conflicto. Fueron atacados en un punto de encuentro de consumidores
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario
Política

El gobierno recibió un revés de la Justicia: deberá cumplir la ley de financiamiento universitario

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada
POLICIALES

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación
Información General

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 
La Ciudad

Alerta por calor extremo en Rosario: qué es y algunas recomendacionas 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

Se vendió el Barco Ciudad de Rosario y queda en manos de jóvenes rosarinos

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

Triple crimen: mataron a balazos a una mujer y a dos hombres en el barrio Las Flores

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Qué dice el informe toxicológico de Christian Petersen a 10 días de su internación

Ovación
Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025
Ovación

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

Rosarina de básquet: la razón por la cual hay que esperar para conocer al campeón de 2025

El volante al que apuntó Newells para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

El volante al que apuntó Newell's para sustituir a Ever Banega en un puesto clave del mediocampo

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Refuerzo de selección: Barracas Central ya tiene su primer refuerzo para jugar la Copa Sudamericana

Policiales
Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Por Martín Stoianovich

Policiales

Triple crimen en Las Flores: trasfondo de narcomenudeo y el reclamo de una familia

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Allanamientos y detenciones: golpe a bandas criminales que operaban en Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: Todo el mundo consume

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

La Ciudad
Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena
La Ciudad

Navidad con mesa afuera en Rosario, pero con condiciones: qué tener en cuenta para la Nochebuena

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Compras del 24 y el 31 de diciembre: cómo funcionarán los comercios en Rosario

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

Cómo funcionarán los servicios en Rosario durante Navidad: habrá más controles durante la medianoche

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

La carne rompió el techo de los $20.000 en Rosario, pero Navidad despertó las ventas

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja
POLICIALES

Violencia de género: detenido por causar un incendio en la casa de su expareja

Navidad sin culpa y con prudencia: Las fiestas no son un campo de batalla con la comida

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Navidad sin culpa y con prudencia: "Las fiestas no son un campo de batalla con la comida"

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata
Política

Milei agasajó a su gabinete con un asado y les regaló un particular libro: de qué trata

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses
Policiales

El financista imputado por estafas en la Bolsa tendrá prisión preventiva por seis meses

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur
LA CIUDAD

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: posibles tormentas aisladas para arrancar el martes

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club
La Región

Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario
La Ciudad

Una pistola vs. cuchillos: dos carniceros frustraron un robo en Rosario

En un año, la carne subió más del doble que la inflación
Economía

En un año, la carne subió más del doble que la inflación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra
Ovación

Jorge Broun seguirá en Central y falta la definición por Quintana y Malcorra

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newells de manos del presidente rojinegro
Ovación

Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9
Información General

Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario
Economía

El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión
Zoom

Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo
POLICIALES

Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter
La Ciudad

En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: Tomé vinagre
Información General

Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos
Información General

Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos