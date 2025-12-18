La Capital | Política | Cristina

La Justicia autorizó a Cristina a salir a la terraza pero siguen las restricciones a visitas

La expresidenta podrá salir dos horas al día a la azotea del edificio, mismo beneficio que se le otorga a los internos de establecimientos penitenciarios

18 de diciembre 2025 · 11:43hs
Además de al balcón

Foto: Archivo / La Capital.

Además de al balcón, Cristina también podrá salir a la terraza del edificio ubicado en San José 1111

El juez Jorge Gorini, del Tribunal Federal 2, autorizó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pueda salir a la terraza de su edificio ubicado en San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria por la causa Vialidad. No obstante, las restricciones a las visitas se mantienen.

En particular, Fernández de Kirchner tiene permiso a subir dos horas por día a la azotea de su departamento del barrio porteño de Constitución. Este mismo beneficio está previsto para los internos alojados en establecimientos penitenciarios, quienes pueden salir a los patios de las cárceles durante el mismo periodo de tiempo por día.

De esta manera, la resolución de Gorini ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales. Ahora se agregó el permiso a salir a la terraza durante dos horas al día, luego de que la defensa de Kirchner solicite que la expresidenta pueda tomar aire fresco y sol.

Tras la foto con nueve economistas en su casa, imponen nuevas restricciones a Cristina Kirchner

Por su parte, las restricciones a las visitas al departamento de San José 1111 siguen, y la defensa de Cristina ya adelantó que habrá audiencia en la Cámara Federal de Casación para Penal para oponerse a estas prohibiciones.

Las restricciones de la Justicia a las visitas

La Justicia resolvió este miércoles imponer nuevas restricciones a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Kirchner tras la publicación de una fotografía con nueve economistas en su casa. A partir de ahora se modificó la cantidad de visitantes posibles, el tiempo de duración de las reuniones y la cantidad de visitas semanales.

De esta manera, se estableció que las visitas al departamento de San José 1111 podrán realizarse sólo dos veces por semana, con una duración máxima de dos horas cada una y no podrá haber más de tres personas al mismo tiempo. Estas determinaciones fueron tomadas por el juez Jorge Gorini del Tribunal Oral Federal 2 después de la reunión que la exmandataria mantuvo en su departamento el lunes último con nueve economistas.

Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad, se encuentra atravesando la prisión domiciliaria desde junio pasado. A partir de lo establecido por el tribunal, a partir de ahora no podrá recibir visitas ajenas a su núcleo cercano por más de dos horas.

Causa Vialidad: uno por uno, los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia ordenó decomisar

En este sentido, el juez Gorini sostuvo: “Corresponde aclarar y reiterar que la visita de las nueve personas que ingresaron al domicilio no había sido solicitada para que todas ellas concurrieran de manera simultánea, ni tampoco para participar de un encuentro colectivo”.

Sobre esa reunión, señaló: “La presencia concomitante de un grupo tan numeroso de personas excede los términos de la autorización requerida, así como el sentido común que subyace a la regla oportunamente impuesta, según la cual, a excepción de un grupo reducido de personas allegadas –grupo familiar, profesionales médicos, representantes letrados–, todo ingreso de personas no incluidas en ese listado, debe ser expresamente solicitado y fundado, en cada caso, con anterioridad al acceso al domicilio”.

A partir de ahora, “deberá requerirse autorización individual, expresa y previa, acompañando una motivación concreta y detallada de la necesidad del ingreso, como así también la fecha y hora en la que se prevé su realización”.

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes

El municipio presentó un programa de turismo educativo que busca extender la realización del acto hasta noviembre y sumar visitas a sitios históricos

Promesa de lealtad a la bandera: buscan que Rosario sea destino permanente de estudiantes
