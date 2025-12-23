La Capital | La Ciudad | tren

Movilización en Rosario en defensa del tren: reclaman por los servicios suspendidos

La concentración será a las 18 en la estación Antártida Argentina, en Fisherton. Ahí se anunciará la reactivación del Foro en Defensa del Transporte Ferroviario

23 de diciembre 2025 · 13:15hs
En Rosario se realizará este martes una movilización en defensa del transporte ferroviario de pasajeros, en un contexto marcado por la pérdida de servicios de tren y el deterioro del sistema de transporte interurbano. La convocatoria es a las 18 en la estación Antártida Argentina, en el barrio Fisherton.

Durante el encuentro se anunciará la reactivación del Foro en Defensa del Transporte Ferroviario, un espacio que funcionó entre 2017 y 2022 y que vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros para Rosario y la región. La iniciativa es impulsada por el diputado nacional Eduardo Toniolli y organizaciones vinculadas al sistema ferroviario.

La movilización se da a un año de la suspensión del tren Rosario–Cañada de Gómez, un servicio clave para la movilidad diaria entre ambas ciudades, y tras la eliminación del expreso Rosario–Retiro, que ofrecía una alternativa más veloz. La pérdida de estas frecuencias dejó a miles de usuarios sin una opción ferroviaria regular.

En paralelo, viajar en colectivos de larga distancia se volvió una experiencia cada vez más conflictiva, especialmente en el corredor Rosario–Buenos Aires. Usuarios denuncian micros que se rompen en plena ruta, demoras de varias horas, unidades en mal estado, falta de higiene, aire acondicionado defectuoso y ausencia de respuestas formales ante los reclamos.

Tras la desregulación del transporte de pasajeros impulsada por el gobierno nacional, el servicio de micros comenzó a mostrar un deterioro sostenido. El viaje, que antes demandaba alrededor de cuatro horas, hoy puede extenderse hasta seis, debido a la eliminación de servicios directos y la incorporación de paradas obligatorias en ciudades intermedias como San Nicolás y San Pedro, además de múltiples detenciones en el Gran Buenos Aires.

Relanzamiento del Foro en Defensa del Transporte Ferroviario

El relanzamiento del Foro apunta a reinstalar en la agenda pública la necesidad de un sistema ferroviario regional que complemente el transporte urbano y metropolitano, reduzca costos, mejore la conectividad y ofrezca una alternativa sustentable frente al colapso vial y al aumento del transporte automotor.

La defensa del tren no se limita a una consigna simbólica, sino que se inscribe en un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo, la integración regional y el acceso al derecho a la movilidad.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, expresó el diputado nacional Eduardo Toniolli, uno de los impulsores de la convocatoria, al confirmar la reactivación del Foro y la continuidad de las acciones en defensa del transporte ferroviario.

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

El tren Rosario–Cañada de Gómez, reactivado en agosto de 2022 tras más de cuatro décadas sin servicio, sigue suspendido desde noviembre de 2024 y su futuro aún no tiene sin definiciones. En ese primer regreso, el ramal unía Rosario Norte con Cañada de Gómez, con paradas en Funes, Roldán, San Jerónimo Sud, Carcarañá y Correa.

Su funcionamiento había mostrado una demanda creciente: comenzó con 2.000 pasajeros mensuales en 2022, superó los 10.000 a fines de 2023 y alcanzó casi 20.000 en los primeros meses de 2024, según datos de la Asociación Rosarina Amigos del Riel y de Trenes Argentinos.

Pese a esos números, el servicio quedó paralizado cuando Trenes Argentinos informó que no había “disponibilidad de material rodante” y que todavía realizaba “evaluaciones técnicas y económicas” para recuperar las formaciones.

El diputado nacional Eduardo Toniolli había cuestionado esa explicación: “Mienten. Hay coches motores y formaciones que funcionaron sin inconvenientes en otros corredores”, sostuvo en su momento.

Toniolli insistió en noviembre que todavía es posible restablecer el servicio. “No, no es irreversible. La historia demuestra que después de más de cuatro décadas de lucha se pudo recuperar un corredor clave. El gobierno de Javier Milei es un gobierno ferrocida y no va a devolver el tren, pero creemos que hay que seguir dando la pelea. No es lo mismo que un futuro gobierno lo retome desde cero a tener la traza preservada y algún mínimo funcionamiento”, afirmó en diálogo con radio La Red.

El legislador habló de un “prejuicio antiferroviario” que se instaló en el país y que todavía influye en la opinión pública. “Suele haber más hate en redes de gente que nunca usó el tren. Cuando uno ve las estadísticas se desmiente la idea de que era un tren de porquería. Los usuarios lo abrazaron”, señaló.

En su análisis, el derrumbe del servicio ferroviario favoreció al transporte automotor: “Los colectivos que conectan Rosario con la región prestan un servicio deplorable. El tren es una oportunidad enorme para liberar a la gente de ese monopolio”.

