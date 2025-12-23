La Capital | La Ciudad | incendio

Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Sucedió en la noche del lunes en Uriburu y Abanderado Grandoli. El vehículo siniestrado fue un Renault Megane. Se investigan cómo comenzó el fuego

23 de diciembre 2025 · 07:18hs
Incendio en zona sur. Bomberos Zapadores trabajan en la extinción del voraz incendio

Foto: Bomberos Zapadores

Incendio en zona sur. Bomberos Zapadores trabajan en la extinción del voraz incendio

Un impactante incendio de un automóvil se registró en la noche del lunes en la zona sur de la ciudad. Personal del Cuartel Sur de Bomberos Zapadores tuvieron que actuar arduamente en inmediaciones de Uriburu y Grandoli al entrar en combustión un coche Renault Megan que contaba con sistema de GNC.

El siniestro se produjo poco después de las 21. Fuente oficiales indicaron que a pesar de que las llamas destruyeron por completo el vehículo, no se registraron heridos. El parte policial indicaba también que al momento en que llegaron los Zapadores al lugar no había personas tratando de apagar el fuego.

Según las primeras informaciones, el auto estaba sobre el asfalto ubicado hacia el cardinal este sobre Uriburu y no hubo riesgo de propagación a viviendas ni sobre otros vehículos. En el lugar, además de personal del Comando Radioeléctrico, también se presentó el dueño del Renault.

incendio auto zona sur

>> Leer más: Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional

