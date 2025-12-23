Destrucción total: impactante incendio de un auto en zona sur

Información General Santiago del Estero: al menos cinco muertos en un choque en la ruta 9

Economía El dólar blue superó la barrera de los 1.500 pesos en Rosario

Zoom Qué pasó con Christian Petersen: los guías de montaña dieron su versión

POLICIALES Violencia de género: quedó preso acusado de privar de la libertad a su pareja e hijo

POLICIALES Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La Ciudad En pleno centro se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Información General Dio positivo en el test de alcoholemia y su explicación fue: "Tomé vinagre"

Información General Un apagón en San Francisco provocó un caos con los taxis autónomos

La Ciudad Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo para Nochebuena

Por Florencia O’Keeffe La Ciudad Rosario envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos de gripe H3N2K

La Ciudad Santa Fe se hace cargo de las residencias médicas: "Nación se lava las manos"

La Ciudad Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario va por otras rutas internacionales

La Región Hallan sin vida al chico santafesino cuya búsqueda activó un Alerta Sofía

La Ciudad Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para ampliar el sistema

La Ciudad Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas sin techo

La Ciudad El Concejo analiza crear una pista de ciclismo en el Hipódromo

Información General Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Información General Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados

LA CIUDAD Segundo incendio de un galpón en menos de 24 horas: sospechan acto intencional