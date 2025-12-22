En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un gran pozo
El cráter se formó en la senda peatonal de la esquina de San Lorenzo y Maipú, este lunes, de manera inesperada. Se cortó el tránsito de la zona
22 de diciembre 2025·13:31hs
El calor y la humedad complican el día de los rosarinos, pero a los vecinos del microcentro la jornada se les puso aún más difícil: en la senda peatonal de la esquina de San Lorenzo y Maipú se hundió el asfalto y se generó un cráter en la calle de más de un metro de profundidad, de manera totalmente sorpresiva. Ocurrió este lunes, cerca del mediodía. Por este motivo, el tránsito quedó cortado en la zona. El incidente se relacionaría con un desperfecto en un caño subterráneo de Aguas Santafesinas.
El peligroso agujero de más de un metro de diámetro se produjo mientras una cuadrilla de la Municipalidad de Rosario trabajaba en la esquina contigua realizando una rampa.
"Estábamos trabajando y de la nada sentimos una explosión. Se empezó a hundir la senda peatonal y pusimos dos conos (para que los autos no circulen, ni los peatones crucen). Pero se hundió tanto que hasta se tragó uno de los conos", explicó Olegario, el líder del grupo a cargo de la rampa de San Lorenzo y Maipú, en conversación con La Capital.
Además, el trabajador afirmó que el gran pozo se generó a partir de un caño subterráneo de Aguas Santafesinas que se pinchó repentinamente.
Con mayor precisión, el asfaltó se hundió por San Lorenzo casi llegando a Maipú, justo sobre la senda peatonal. Por este motivo, el tránsito de vehículos por San Lorenzo quedó cortado por el momento.
Luego de que el tránsito se interrumpiera, llegó Aguas Santafesinas al lugar y colocó un "corralito" para asegurarse que ningún vehículo circule sobre el peligroso y profundo pozo. En conversación con este diario, trabajadores de la empresa que ya están trabajando en el cráter afirmaron que el pavimento cedió por una "fuga de agua", y que ahora deben "romper aún más (el asfalto) para descubrir el problema".
Según las estimaciones de los trabajadores, el gran cráter tiene 1.20 m de largo y 1.50 m de profundidad. Auguran poder resolver el problema este mismo lunes: primero deben excavar, descubrir el por qué del desperfecto, luego arreglar el caño y recién ahí pavimentar la senda peatonal, lo que volvería el tránsito a la normalidad.
Por otra parte, vecinos de la zona relacionaron el trabajo que se estaba realizando en la rampa de San Lorenzo y Maipú con la repentina explosión y posterior formación del impresionante pozo. "Estaban trabajando en la rampa con la excavadora eléctrica, y de pronto se abrió el piso en la senda peatonal", expresó una empleada de un local de comida cercano al lugar de los hechos en conversación coneste diario.
No obstante, la vecina remarcó que tras la formación del cráter hubo un "movimiento rápido" de las autoridades, sobre todo con la interrupción del tránsito, lo que evita mayores accidentes. De todas maneras, remarcó que cuando se abrió el hueco, "justo estaba pasando una chata, y por poco no cayó un metro". Luego de esa situación, la circulación por la calle San Lorenzo quedó cortada.
No solo se cortó el tránsito, sino que también se cortó la luz en varios edificios de la cuadra, por la calle San Lorenzo al 900. No obstante, trabajadores de la Empresa Provincial de Energía (EPE), explicaron que el desperfecto eléctrico "no tiene nada que ver" con el gran pozo que se generó en la esquina, sino que es "pura casualidad".
