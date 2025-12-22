La Capital | La Ciudad | microcentro

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un gran pozo

El cráter se formó en la senda peatonal de la esquina de San Lorenzo y Maipú, este lunes, de manera inesperada. Se cortó el tránsito de la zona

22 de diciembre 2025 · 13:31hs
Un cráter de más de un metro de profundidad se generó en la senda peatonal de San Lorenzo y Maipú

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Un cráter de más de un metro de profundidad se generó en la senda peatonal de San Lorenzo y Maipú, pleno microcentro
En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un gran pozo

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Los trabajadores de la Municipalidad estaban trabajando cuando explotó el caño

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los trabajadores de la Municipalidad estaban trabajando cuando explotó el caño

El calor y la humedad complican el día de los rosarinos, pero a los vecinos del microcentro la jornada se les puso aún más difícil: en la senda peatonal de la esquina de San Lorenzo y Maipú se hundió el asfalto y se generó un cráter en la calle de más de un metro de profundidad, de manera totalmente sorpresiva. Ocurrió este lunes, cerca del mediodía. Por este motivo, el tránsito quedó cortado en la zona. El incidente se relacionaría con un desperfecto en un caño subterráneo de Aguas Santafesinas.

El peligroso agujero de más de un metro de diámetro se produjo mientras una cuadrilla de la Municipalidad de Rosario trabajaba en la esquina contigua realizando una rampa.

"Estábamos trabajando y de la nada sentimos una explosión. Se empezó a hundir la senda peatonal y pusimos dos conos (para que los autos no circulen, ni los peatones crucen). Pero se hundió tanto que hasta se tragó uno de los conos", explicó Olegario, el líder del grupo a cargo de la rampa de San Lorenzo y Maipú, en conversación con La Capital.

Además, el trabajador afirmó que el gran pozo se generó a partir de un caño subterráneo de Aguas Santafesinas que se pinchó repentinamente.

image - 2025-12-22T123420.625

Con mayor precisión, el asfaltó se hundió por San Lorenzo casi llegando a Maipú, justo sobre la senda peatonal. Por este motivo, el tránsito de vehículos por San Lorenzo quedó cortado por el momento.

>> Leer más: Micros Rosario–Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Una fuga de agua, un gran cráter y cortes de luz

Luego de que el tránsito se interrumpiera, llegó Aguas Santafesinas al lugar y colocó un "corralito" para asegurarse que ningún vehículo circule sobre el peligroso y profundo pozo. En conversación con este diario, trabajadores de la empresa que ya están trabajando en el cráter afirmaron que el pavimento cedió por una "fuga de agua", y que ahora deben "romper aún más (el asfalto) para descubrir el problema".

Según las estimaciones de los trabajadores, el gran cráter tiene 1.20 m de largo y 1.50 m de profundidad. Auguran poder resolver el problema este mismo lunes: primero deben excavar, descubrir el por qué del desperfecto, luego arreglar el caño y recién ahí pavimentar la senda peatonal, lo que volvería el tránsito a la normalidad.

trabajadores pozo

Por otra parte, vecinos de la zona relacionaron el trabajo que se estaba realizando en la rampa de San Lorenzo y Maipú con la repentina explosión y posterior formación del impresionante pozo. "Estaban trabajando en la rampa con la excavadora eléctrica, y de pronto se abrió el piso en la senda peatonal", expresó una empleada de un local de comida cercano al lugar de los hechos en conversación coneste diario.

No obstante, la vecina remarcó que tras la formación del cráter hubo un "movimiento rápido" de las autoridades, sobre todo con la interrupción del tránsito, lo que evita mayores accidentes. De todas maneras, remarcó que cuando se abrió el hueco, "justo estaba pasando una chata, y por poco no cayó un metro". Luego de esa situación, la circulación por la calle San Lorenzo quedó cortada.

No solo se cortó el tránsito, sino que también se cortó la luz en varios edificios de la cuadra, por la calle San Lorenzo al 900. No obstante, trabajadores de la Empresa Provincial de Energía (EPE), explicaron que el desperfecto eléctrico "no tiene nada que ver" con el gran pozo que se generó en la esquina, sino que es "pura casualidad".

>> Leer más: Robo de cables y metales en Rosario: destacan un drástico descenso gracias a los operativos

Noticias relacionadas
Los carteles en el techo de los taxis ya están permitidos en la ordenanza.

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

ronda especial de fin de ano: manos solidarias llegara a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Pirotecnia en Rosario. La venta de los artículos está prohibida, pero el material llega a la ciudad y lo sufren las personas con autismo.

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Resfrío, tos, malestar general, fiebre. Ante la duda hay que consultar al médico y concurrir con barbijo al sanatorio u hospital 

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Lo último

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad
La Ciudad

Mesa adentro o afuera: cuál es el pronóstico del tiempo Navidad

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Ovación
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Ovación

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal
La Ciudad

Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: Evita la congestión en el centro

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

La Municipalidad defendió el estacionamiento medido: "Evita la congestión en el centro"

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna