Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis

Será operada en el Otamendi. La expresidenta fue autorizada por la Justicia luego de que los médicos que la revisaron en su domicilio indicaran un estudio exhaustivo

La expresidenta Cristina Kirchner fue trasladada de urgencia este sábado al Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, desde su departamento en San José 1111, donde iba a ser operada para revertir el cuadro de apendicitis que padece.

Las primeras informaciones indicaron que un grupo de médicos atendió a la exmandataria en el domicilio en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una primera revisación, se decidió que lo mejor era realizar el traslado para poder hacer estudios adicionales. El procedimiento tuvo lugar con la autorización judicial correspondiente.

Luego de los exámenes de rigor, el equipo médico diagnosticó un cuadro de apendicitis , lo que motivó su internación para una cirugía. El entorno de CFK transmitió calma y aclaró que se trata de una intervención de baja complejidad.

En esa institución la exjefa del Estado recibió tratamiento tiempo atrás por un cuadro de diverticulitis y, en noviembre de 2021, se sometió a una histerectomía programada para la extirpación quirúrgica de su útero.

La expresidenta tiene 72 años y cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa Vialidad.

Nuevas medidas sobre la prisión domiciliaria

Este jueves, Cristina Kirchner había sido autorizada por el juez Jorge Gorini, del Tribunal Federal 2, a salir a la terraza del edificio donde cumple la prisión domiciliaria. No obstante, las restricciones a las visitas se mantienen.

En particular, Fernández de Kirchner tiene permiso a subir dos horas por día a la azotea de su departamento del barrio porteño de Constitución. Ese beneficio está previsto para los internos alojados en establecimientos penitenciarios, quienes pueden salir a los patios de las cárceles durante el mismo periodo de tiempo por día.

De ese modo, la resolución de Gorini ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales. Ahora se agregó el permiso a salir a la terraza durante dos horas al día, luego de que la defensa de Kirchner solicite que la expresidenta pueda tomar aire fresco y sol.