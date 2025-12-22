La Capital | La Región | tragedia

Tragedia en Villa Constitución: murió un nene de 6 años tras caerle un poste en un club

El chico sufrió un traumatismo craneal grave cuando una estructura de madera se desplomó sobre su cabeza en el Club de Pescadores. Fue asistido de inmediato por un guardavidas y trasladado al hospital local, pero falleció minutos después. La Justicia investiga cómo ocurrió el accidente.

22 de diciembre 2025 · 17:23hs
Agentes de la Policía de Investigaciones inspeccionan el área de estacionamiento del Club de Pescadores

Agentes de la Policía de Investigaciones inspeccionan el área de estacionamiento del Club de Pescadores, donde un poste cayó y golpeó mortalmente a un nene de 6 años.

Villa Constitución quedó sumida en una profunda conmoción por la muerte de un niño de 6 años ocurrida en las instalaciones del Club de Pescadores. El menor perdió la vida luego de que un poste de madera le cayera encima y le provocara una lesión fatal en la cabeza.

El trágico episodio se registró este domingo, alrededor de las 16, en el predio del club ubicado a la vera del río, un espacio habitual de recreación para familias de la ciudad. Por causas que aún se investigan, una estructura de madera que delimitaba el sector de lanchas se desplomó cuando el niño intentó atravesarla, generando un golpe de extrema gravedad.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el poste formaba parte de una especie de valla instalada entre el área de estacionamiento y la caleta, cuya función era impedir que los vehículos avanzaran más allá de ese límite. Se trataba de un tronco colocado de manera paralela al piso, sostenido en sus extremos por otros palos de madera.

Según informaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el niño intentó pasar por debajo de esa estructura. En ese momento, y por razones que aún son materia de análisis, el tronco cedió y cayó sobre su cabeza, provocándole un traumatismo craneal grave.

Asistencia inmediata y traslado de urgencia

El impacto fue advertido de inmediato por personas que se encontraban en el lugar. Un guardavidas del club acudió rápidamente en auxilio del menor, lo inmovilizó y permaneció a su lado mientras se solicitaba asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio Emcor, que trasladó al niño de urgencia al hospital local. Pese a las maniobras realizadas por el personal médico, la gravedad de la lesión resultó irreversible y el fallecimiento fue confirmado poco tiempo después de su ingreso.

Intervención judicial y pericias

Tras conocerse el deceso, tomó intervención la Policía de Investigaciones, que realizó las pericias correspondientes en el lugar del hecho. Los efectivos secuestraron el poste de madera involucrado, que quedó bajo resguardo para su posterior análisis.

La causa quedó en manos del MPA, con intervención de la fiscal Eugenia Lascialandare, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer con precisión la mecánica del accidente. Entre ellas, se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad del club, cuyas imágenes ya fueron aportadas y analizadas por personal policial.

Además, se resolvió la toma de declaraciones a las personas que se encontraban presentes al momento del hecho y la realización de la autopsia correspondiente, clave para completar el cuadro judicial.

