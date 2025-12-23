La Capital | Policiales | Triple crimen

La huella de la droga debajo del triple crimen en Las Flores: "Todo el mundo consume"

Las víctimas fueron asesinadas en un punto de encuentro habitual de compradores de cocaína, cerca de una canchita de fútbol

23 de diciembre 2025 · 10:50hs
El triple crimen ocurrió cerca del cruce de España y Lirio.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El triple crimen ocurrió cerca del cruce de España y Lirio.

El extremo sudeste del barrio Las Flores se convirtió este martes a la madrugada en el escenario de un triple crimen preocupante. Algunos vecinos advirtieron rápidamente que "todo el mundo consume" droga en la zona del ataque fatal, un camino regado de sangre y balas a metros de un potrero.

Además de las personas fallecidas, un hombre de 34 años quedó internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de la denuncia del homicidio múltiple cerca del cruce de España y Lirio. Testigos consultados por LT8 señalaron que el sitio ubicado cerca de una canchita de fútbol es un punto de encuentro habitual para tomar cocaína. Allí dispararon contra las cuatro víctimas después de la una de la mañana.

"Tengo 48 años y veo mucha gente de mi edad consumiendo. Me sorprende", comentó un vecino que lleva tres décadas instalado en Las Flores. Si bien se halló evidencia de un triple asesinato a balazos, reconoció que el ruido de los tiros o la pirotecnia es "habitual" y precisó: "La verdad es que no escuché los disparos. A las 2 me levanté porque pasaron dos comandos rápido".

Droga y basura en la escena del triple crimen

En primera instancia no había personas detenidas ni señaladas como responsables del triple crimen. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificó que Érika Ayala falleció en el acto por múltiples heridas de arma de fuego, al igual que otro hombre de identidad desconocida.

Triple crimen 3

A diferencia de la mujer de 34 años y la segunda víctima fatal, Sergio Fabián Roldán (36) y Roque A. aún tenían signos vitales cuando Prefectura Naval Argentina fue a investigar la situación. El primero falleció cerca de las 4 de la mañana mientras estaba internado en el Hospital Centenario por lesiones en el tórax, el brazo izquierdo y una de sus piernas.

>> Leer más: Murió el hombre que había sido baleado en barrio Las Flores el miércoles pasado

La policía santafesina tomó la posta en el operativo después de múltiples llamados al 911 para tratar de ayudar a las personas acribilladas. Entre otros detalles, fuentes oficiales confirmaron el secuestro de seis vainas servidas como rastro del triple crimen.

A primera hora de la mañana todavía quedaban grandes manchas de sangre sobre la tierra del camino que bordea la canchita de fútbol ubicada detrás de las últimas viviendas de la calle España. En ese lugar también podían verse los envoltorios de dosis de cocaína, elementos que corroboran el relato de los vecinos sobre el pulso que marca la venta de drogas.

Balazos a la madrugada

El fiscal Ignacio Hueso se hizo cargo de la investigación después del operativo de las fuerzas de seguridad provinciales y federales. En esa instancia solicitó la autopsia de los cuerpos en el Instituto Médico Legal (IML), donde también se dispuso un peritaje dactiloscópico del cadáver del hombre no identificado en Las Flores.

Mientras tanto, la policía constató que Roldán había sido detenido en agosto por amenazas calificadas, lesiones y resistencia a la autoridad. El paciente fallecido en el Centenario estuvo involucrado en una gresca sobre Belén al 1900, a pocas cuadras de la escena del triple crimen.

Triple crimen 2

Después del procedimiento, el MPA esperaba el resultado del peritaje de las vainas servidas para profundizar la pesquisa en la zona sur de Rosario. Las autoridades también seguían de cerca la evolución del cuarto herido, internado en el Heca con pronóstico reservado por un balazo en el rostro.

Además del triple crimen, este año se registró otro homicidio en el barrio Las Flores. Hace casi cinco meses, un hombre de 41 años murió por un ataque a balazos contra una casa ubicada en inmediaciones de Petunia y Guaria Morada. Raúl Solís pasó cuatro días hospitalizado por las lesiones y su pareja quedó fuera de peligro.

