Deuda: se acerca el mega vencimiento y Caputo descarta ir a Wall Street

El ministro dijo que no intentará colocar un bono en el mercado internacional para pagar los u$s 4.200 millones que vencen en enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, debe enfrentar un vencimiento importante en enero. Inquietud en el mercado sobre cómo lo pagará.

A pocos días de que venzan u$s 4.200 millones en amortizaciones de deuda, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la posibilidad de recurrir a la colocación de bonos en Wall Street para afrontarlos. Las especulaciones sobre cómo cubrirá el gobierno ese pasivo mantienen inquietos a los mercados.

“Trataremos que no la haya, el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo en X, al ser consultado por un usuario sobre la posibilidad de una emisión en Nueva York durante enero.

El gobierno deberá enfrentar el próximo 9 de enero un vencimiento por u$s 4.200 millones, correspondiente al pago de Bonares y Globales. En ese marco, en las últimas semanas el Tesoro aceleró la compra de divisas y llegó a concentrar cerca de la mitad de los dólares necesarios, con el objetivo de evitar recurrir a otras alternativas de financiamiento para cumplir con el compromiso.

No obstante, en el mercado no se descarta la utilización de operaciones Repo, un instrumento a través del cual el gobierno dispone de una capacidad de financiamiento de hasta u$s 7.000 millones.

En las últimas dos semanas, entre el 4 de diciembre y el miércoles pasado, el Tesoro aceleró la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina desde apenas u$s 97 millones hasta cerca de u$s 2.000 millones, según el último informe semanal de Invecq.

El salto se explicó por compras estimadas en u$s 630 millones, a las que se sumaron u$s 360 millones en desembolsos netos de organismos internacionales, principalmente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y u$s 910 millones obtenidos mediante la colocación de Bonares.

De esta manera, el equipo económico se adelantó al anuncio del BCRA de que, a partir de enero, el esquema de bandas cambiarias dejará de ajustarse al 1% mensual para pasar a hacerlo en función de la inflación del segundo mes previo. Además, la autoridad monetaria comenzará a comprar dólares y acumular reservas con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía, que implicaría un aumento de la Base Monetaria desde el 4,2% al 4,8% del PBI.

Las acciones argentinas operaron el martes con mayoría de subas pero el riesgo país se dio vuelta y superó los 570 puntos básicos, mientras el mercado espera definiciones sobre los abultados vencimientos de enero.

“Las autoridades parecerían estar esperando la aprobación del presupuesto y la autorización del Congreso para emitir deuda externa con el fin de cerrar una operación de repo con bancos privados por el monto restante necesario para cumplir con los vencimientos de enero”, explicaron desde Max Capital.

La deuda creció

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la deuda externa se elevó al 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025. Se trató del valor más alto desde el primer trimestre del gobierno de Javier Milei.

El stock de deuda externa bruta, medida a valor nominal, trepó u$s 9.698 millones entre julio y septiembre, hasta los u$s 316.935 millones. Se trató del tercer incremento consecutivo.

El organismo publicó que durante el período en cuestión el producto argentino fue de casi $ 905 billones, equivalente a unos u$s 679.337 millones, tomando el tipo de cambio promedio informado por el Banco Central (BCRA). El informe explicó que la suba de los pasivos fue generada fundamentalmente por el incremento del endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e Instituciones sin fines de lucro (ISFLH), aunque también fue relevante el aumento en el segmento del gobierno y los bancos. Al interior de estos sectores, fueron los préstamos los que explicaron la mayor parte de la variación. Por el contrario, hubo una baja en los pasivos del BCRA.

El grueso del stock de deuda lo concentran el gobierno y las ISFLH (cerca del 90%). En el primer caso se debe a títulos de deuda con bonistas privados y a préstamos de organismos internacionales, mientras que en el segundo caso responde principalmente a inversiones directas. El 98,4% del stock del tercer trimestre estuvo nominada en moneda extranjera y más del 70% fue categorizada como de “largo plazo”. La deuda con organismos internacionales ascendió u$s 3.367 millones, a u$s 96.521 millones (más del 30’% del total). Casi el 60% correspondió al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que más de un 30% se distribuyó entre el BID y el BIRF.

El dólar presiona

El dólar oficial cayó el martes, pero la brecha con el CCL se sostiene cerca del 6% desde los anuncios oficiales del gobierno sobre las modificaciones a las bandas cambiarias por parte del Banco Central (BCRA). La dinámica del tipo de cambio vuelve a tensionar las expectativas mientras se aguarda por el debut de las modificaciones del esquema cambiario de 2026 y se espera la aprobación del presupuesto 2026.

El dólar mayorista cerró $ 1.451, una baja de $ 1 respecto al lunes, ubicándose todavía a un 4,9% del techo de la banda cambiaria. Ese ajuste, aunque moderado, reactivó la atención del mercado tras una semana de pequeños avances que ya anticipaban cierta presión.

Desde PPI, señalaron que, en la jornada previa, los operadores observaron una posible intervención oficial para mantener el tipo de cambio alrededor de los $1.450.

El dólar minorista se vendió a un promedio de $1.475,41 y se mantiene prácticamente estable a nivel semanal, según el relevamiento de las entidades financieras.