Manejaba en Pinamar, dio positivo en el test de alcoholemia y lanzó una insólita explicación: "Tomé vinagre"

El conductor fue multado, le secuestraron el auto y le sacaron la licencia. En la provincia bonaerense rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Los agentes de tránsito le retuvieron el auto y le sacaron la licencia al conductor.

En Pinamar, un conductor que circulaba con 1.21 g/L de alcohol en sangre intentó eludir la sanción con una explicación que sorprendió a los agentes: aseguró que el resultado se debía a la ingesta de vinagre y no de bebidas alcohólicas.

El episodio fue registrado durante la madrugada del domingo a la altura del kilómetro 393 y la secuencia fue capturada por uno de los agentes. El procedimiento comenzó a las 22 como un control rutinario del Ministerio de Transporte bonaerense luego del lanzamiento del Operativo Sol, el dispositivo de seguridad que el gobierno de Buenos Aires lanza en la temporada de verano en las localidades turísticas.

En ese contexto, fue registrado el momento en el que uno de los conductores realizó adecuadamente el test y mientras esperaba el resultado, uno de los agentes que estaba a cargo le preguntó qué bebida consumió. “Tomé vinagre. Sinceramente, no tomo alcohol”, respondió.

Su explicación fue descartada por los equipos técnicos y seguido de ello le retuvieron el auto, le sacaron la licencia y le aplicaron una multa , además de una alta suspensión.

>>Leer más: Los controles de alcoholemia se harán también en el río y no sólo en muelles

El episodio se volvió viral rápidamente, pero puso de manifiesto una problemática recurrente en el inicio de la temporada estival. Pese a las intensas campañas de concientización, las autoridades de la provincia de Buenos Aires confirmaron que todavía se detectan altos niveles de incumplimiento de la Ley de Alcohol Cero.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que los operativos de este fin de semana no solo detectaron el "caso del vinagre", sino también otros valores críticos que representan un peligro extremo para la circulación.

Según advirtieron las autoridades, se registraron positivos de 1.06 g/L, 1.33 g/L y picos de hasta 1.90 g/L, casi cuatro veces más de lo que se permitía antes de la vigencia de la nueva ley. Todos los conductores en falta sufrieron la retención de su licencia y el secuestro del vehículo, quedando a disposición de la justicia de faltas.

Alcohol cero: lo que hay que saber

En el marco de las vacaciones de verano es importante recordar que en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero. Esto implica que:

►Está prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación de alcohol superior a 0.0 gramos por litro de sangre.

►Las multas por infracción son severas e incluyen la inhabilitación para conducir por períodos que pueden ir desde los tres meses hasta los dos años.

►No existen sustancias "caseras" (como el vinagre o el café) que puedan enmascarar o justificar un resultado positivo en el alcoholímetro de precisión.

Con el Operativo de Sol a Sol en pleno despliegue, se espera que los controles se intensifiquen en los accesos a las localidades balnearias durante toda la semana de las Fiestas, buscando reducir a cero la siniestralidad vial vinculada al consumo de sustancias