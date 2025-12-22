Chiqui Tapia recibió una camiseta de Newell's de manos del presidente rojinegro Ignacio Boero

El presidente de la AFA publicó en las redes sobre la reunión que mantuvo con el máximo directivo rojinegro este lunes en el predio de Ezeiza

La comisión directiva de Newell's intenta recomponer las relaciones con la AFA. Por ese motivo, el presidente Ignacio Boero volvió a reunirse este lunes con Claudio Tapia, máximo directivo de la entidad rectora del fútbol argentino.

La reunión tuvo lugar en el predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza y fue el mismo Chiqui Tapia el que se encargó de dar a conocer el encuentro a traves de un posteo en la red social X.

Durante el encuentro, Tapia recibió como obsequio una camiseta de Newell's con el número diez y que lleva la inscrición de su apellido.

El máximo dirigente de la AFA publicó la foto en la que aparece con esa camiseta junto a Nacho Boero.

Un gusto haber recibido, en el Predio Lionel Andrés Messi, a Ignacio Boero, a quien felicito nuevamente por su triunfo en el acto eleccionario y a quien le deseo el mayor de los éxitos en su gestión como presidente de @Newells. pic.twitter.com/SwhqHJMuQJ — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 22, 2025

La imagen está acompañada por el siguiente texto: "Un gusto haber recibido, en el Predio Lionel Andrés Messi, a Ignacio Boero, a quien felicito nuevamente por su triunfo en el acto eleccionario y a quien le deseo el mayor de los éxitos en su gestión como presidente de @Newells.

El presidente de la AFA ya había felicitado a Boero horas después de que el actual titular de Newell's ganara las elecciones celebradas el domingo 14 de diciembre en el club del Parque.

El mismo día que asumió la nueva comisión directiva, Boero viajó a Buenos Aires para juntarse con Tapia y establecer un nuevo vínculo. Se sabe que el presidente de la AFA no tenía una buena relación con la anterior gestión.