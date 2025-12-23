La Capital | Policiales | barrio Tablada

Amplio operativo en barrio Tablada: 12 detenidos en 39 allanamientos por venta de drogas

Según fuentes de la investigación, entre los arrestados está una mujer que es señalada como organizadora de la banda

23 de diciembre 2025 · 11:03hs
Narcotráfico. Parte de los elementos incautados durante los allanamientos realizados este martes en barrio Tablada

Foto: PDI

Narcotráfico. Parte de los elementos incautados durante los allanamientos realizados este martes en barrio Tablada

Doce personas fueron detenidas tras 39 allanamientos realizados este martes en barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. Según fuentes ligadas al caso, se trata de un operativo que se llevó a cabo tras una investigación de dos meses y medio, tendiente a determinar la estructura y organización de distintas bandas criminales que operaban en ese sector de la ciudad. Se trata de grupos que, según indicaron fuentes oficiales, comercializaban estupefacientes y que a raíz de esa actividad generaban hechos de violencia altamente lesivas como balaceras contra domicilios, abuso de armas, amenazas y tentativa de homicidios.

Los procedimientos de este martes fueron ordenados por los fiscales Franco Tassini y Brenda Debiasi, de la Unidad Especial de Violencia Altamente Lesiva y del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico, respectivamente, y llevados adelante por agentes de la Policía de Investigaciones.

De acuerdo con el parte oficial, este martes se diligenciaron 39 allanamientos en forma simultánea sobre los grupos criminales identificados en el territorio. Esos procedimientos comenzaron a las 3 y finalizarán a las 8.

allanamiento La Tablada01

Además de la detención de doce personas sospechosas, los investigadores incautaron 1.139,34 gramos de cocaína (Fraccionado para la venta al menudeo), y 22,86 gramos de marihuana; casi 15 millones de pesos en billetes de baja; tres armas de fuego; una máquina de contar billetes; balanzas de precisión, y elementos de fraccionamiento (Envolotorio, bandas elásticas, etc).

Presunta organizadora de la banda está presa

Las fuentes señalaron que otras ocho personas se encuentran aprehendidas, y se está resolviendo su situación procesal. Además, se libraron orden de detención y captura por cuatro personas que no fueron localizadas el día de la fecha.

allanamiento La Tablada

Con relación a las personas detenidas, voceros de la investigación destacaron que en ese grupo de encuentra una mujer identificada con las iniciales B.E.E, sindicada como actora de relevancia dentro de la organización. Según esa versión esa mujer cumplía precisamente el rol de organizadora de una asociación dedicada a la comercialización de estupefacientes y delitos contra las personas.

>> Leer más: Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

En este sentido se destaca que a diferentes personas que se encuentran incluidas en la estructura por ella encabeza se le secuestró más de un kilo de cocaína fraccionada y un aproximado de $7.000.000 de pesos argentinos en efectivo. Además se procedió al secuestro de diferentes teléfonos celulares, a los fines de profundizar la investigación y se realizara las imputaciones en los próximos días.

