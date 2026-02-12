La Capital | Política | Milei

Javier Milei celebró la media sanción de la reforma laboral: "Histórico. VLLC"

El presidente se expresó esta mañana a través de su cuenta en la red social X. El proyecto ahora debe ser analizado por Diputados

12 de febrero 2026 · 07:34hs
Satisfacción del presidente Javier Milei tras la victoria en el Senado por la reforma laboral

Foto: Prensa Diputados / Archivo.

Satisfacción del presidente Javier Milei tras la victoria en el Senado por la reforma laboral

El presidente Javier Milei celebró la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, donde se aprobó el proyecto de reforma laboral.

“Histórico. VLLC", publicó el mandatario nacional en su cuenta de X.

Así se expresó Milei luego de que la Cámara alta aprobara con 42 votos afirmativos la reforma laboral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2021802235693318595&partner=&hide_thread=false

En el recinto acompañaron la votación la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El proyecto de reforma laboral obtuvo este jueves media sanción del Senado Nacional. Eso representó un triunfo contundente para la administración de Javier Milei que impulsó la iniciativa como uno de los principales motores para favorecer la creación de empleo genuino. La votación final quedó de la siguiente manera: 42 senadores votaron a favor y 30 en contra.

>> Leer más: Reforma laboral: el gobierno de Milei logró media sanción en el Senado

Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias citadas por Noticias Argentinas.

Cómo fue la votación

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad. El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

