El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Pese a la inestabilidad se mantendrían las máximas altas, aunque las mínimas podrían bajar a 17º desde el viernes

17 de febrero 2026 · 23:37hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) nuevamente emitió un alerta amarillo para Rosario, en esta ocasión para la noche del miércoles, y la madrugada y la mañana del jueves.

La madrugada y la mañana del miércoles llegan con vientos leves del noreste cambiando al norte, un registro de entre 22º y 23º, y algunas chances de tormentas aisladas. Para la tarde, ya con una máxima de 31º, la probabilidades de tormentas suben hasta el 70 por ciento. Y para la noche hay un alerta amarillo por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

El alerta continúa para la madrugada y la mañana del jueves, que hacia la tarde ya tiene bajas chances de tormentas aisladas y en la noche estaría mayormente nublado. El calor no daría tregua: 31º de máxima y 21º de mínima.

El viernes estaría algo nublado, todavía con una máxima en torno a los 30º pero con la mínima en retroceso, ya que rondaría los 17º.

El sábado habría cielo entre nublado y parcialmente nublado, con registros casi sin modificaciones: 30º de máxima y 17º de mínima.

Para el domingo anticipan marcas entre 29º y 17º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes continuaría parcialmente nublado, con una máxima de 30º y una mínima de 17º.

