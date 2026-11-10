La reforma que deforma a Unidos

El paquete de modificación de leyes que envió el gobernador generó diferencias al interior de la alianza que no se zanjaron con la media sanción

Aún retumba en Unidos la discusión por la reforma de seguridad . En vez de suturar, la sesión de Diputados agrandó las diferencias entre el socialismo y el radicalismo, pese a la media sanción.

Lo que parecía un juego legislativo propio de una alianza gobernante de naturaleza variopinta, donde algunos hacen de policías malos, otros de buenos, unos son pragmáticos, otros dogmáticos, unos gobiernan, otros legislan, y otros acompañan, se convirtió por primera vez en un antecedente ruidoso de cara al futuro frentista . Algo se deformó en el vínculo.

Semanas tensas, con el socialismo lidiando y un radicalismo más bien apurado, derivó en declaraciones públicas en los medios y luego en el recinto.

El diputado del Partido Socialista, Joaquín Blanco , puso el dedo en el enchufe en su exposición. “ Era una mala ley lo que envió el Ejecutivo (...) Esta ley es mejor que la que entró”, dijo para arrogar al socialismo la pericia legislativa. Pero algo más cargaba esa frase: la "mala ley" era letra del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni con el aval rotundo del propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Blanco reveló que se lo había advertido a Cococcioni en mayo cuando ingresó el proyecto. Ahora, afirmó: “Esta ley es mejor porque hay menos riesgos de judicialización y porque tiene legitimidad, no queríamos votar a libro cerrado”.

Cococcioni tiene una respuesta bilardista: “Lo importante es que la pelota entre, no los jueguitos”. Y agregó algo que parece el nudo de la cuestión: “Salió el 90% de lo que pedimos, de una u otra manera”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsaron la baja de imputabilidad. Foto: La Capital / Virginia Benedetto

En otra tribu de Unidos van más allá y dicen que fue una derrota del socialismo. Es que notaban que había resistencias duras a la reforma y al final “se aprobaron 10 puntos de los 11, y las modificaciones que había propuesto desde el inicio el radicalismo".

En el núcleo pullarista también hizo ruido el triunfalismo singular de un sector socialista. Ahora dicen que la orden era votar el proyecto original o nada. “Lo único que se sacó fue una ley de intervención territorial ampliada”. No mencionaron que tampoco se sumó el interrogatorio policial en urgencia, clave en la discusión.

El vocero y encargado de pilotear por el radicalismo la reforma, Martín Rosua, redobló esa mención y dijo que las zonas de intervención se tratará como ley específica. Hay una pulseada a futuro.

El socialismo fue a lo lógico: resaltó la necesidad de dialogar con la oposición y ceder en cambios. Y de no votar a libro cerrado, como dijo Blanco. Mantener su identidad de censor legislativo. En limpio, no querían que el Ejecutivo se los lleve puesto con una iniciativa, algo que hasta ahora denunciaba la oposición.

Por eso quiso pisar la pelota. Pero el Ejecutivo pide agarrar la pelota y patear al arco. Esa es la diferencia.

La misma se evidencia en una declaración de Cococcioni: “En seguridad estamos todo el tiempo tensionando libertades o prerrogativas individuales. Sin violar garantías, pero sí que hay tareas que restringen libertades”.

Ergo, es difuso el limite entre violar una libertad individual y no violarla porque muchas veces hay decisiones restrictivas en pos de seguridad en un momento complejo.

Blanco, del socialismo, Cunha, del PRO, en otro momento de Unidos.

En definitiva, ambos coinciden, pero el socialismo es más prudente, y el radicalismo está en el Ejecutivo, por lo tanto tiene otros tiempos y necesidades.

El pullarismo reniega que justo se insista con tanta institucionalidad en el tema eje de la gestión. El socialismo dice que es su mandato ese control. Blanco hizo revisionismo con dos fotos: Hermes Binner gobernador con Cococcioni y Miguel Lifchitz con el pullarismo pura cepa, incluido el gobernador. Todos como funcionarios.

Dice dos cosas en ese gesto. Primero que hay “continuidad” en la formación de cuadros técnicos de seguridad, distinto a decir que el éxito actual se arrastra desde aquel tiempo cuando los resultados no acompañaron. También interpreta que si aquello no funcionaba, la actual cúpula también era parte.

Volver aquellos tiempos es abrir una nueva discusión de responsabilidades. En el Ejecutivo creen que el socialismo no tenía un diagnóstico del problema. “No está en su matriz ideológica el tema”, devuelven.

El socialismo reniega de eso. Dicen que no se trata de una pelea entre punitivistas y garantistas. Que es una falsa dicotomía. Pero el clivaje es alimento del pullarismo.

En ese aspecto, los que cobraron parejos fueron los funcionarios del PRO, Cristian Cunha y Federico Angelini. Desde alcahuetes a chirolitas por un cargo. Fueron los encargados de pegar abajo del cinturón públicamente contra el socialismo, como dijo la diputada Lionella Cattalini.

El golpe en ese sector no es inocente porque se le ven los hilos para que La Libertad Avanza (LLA) ingrese a Unidos. Y si hay libertarios no hay socialistas. Encima, en los últimos días hubo gestos: la ExporRigi con Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli, y luego declaraciones del gobernador en sintonía.

La reforma de seguridad terminó siendo el gran mojón legislativo de Unidos. Ni la reforma jubilatoria, ni siquiera la constitucional, los había hecho cuestionar de su identidad frentista de este modo. En febrero es el cierre de listas y este episodio probablemente no se soslaye.