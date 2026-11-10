La Capital | suscriptores | Unidos

La reforma que deforma a Unidos

El paquete de modificación de leyes que envió el gobernador generó diferencias al interior de la alianza que no se zanjaron con la media sanción

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de noviembre 2026 · 08:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
La reforma de seguridad tensionó Unidos

Cámara de Diputados

La reforma de seguridad tensionó Unidos

Aún retumba en Unidos la discusión por la reforma de seguridad. En vez de suturar, la sesión de Diputados agrandó las diferencias entre el socialismo y el radicalismo, pese a la media sanción.

Lo que parecía un juego legislativo propio de una alianza gobernante de naturaleza variopinta, donde algunos hacen de policías malos, otros de buenos, unos son pragmáticos, otros dogmáticos, unos gobiernan, otros legislan, y otros acompañan, se convirtió por primera vez en un antecedente ruidoso de cara al futuro frentista. Algo se deformó en el vínculo.

Semanas tensas, con el socialismo lidiando y un radicalismo más bien apurado, derivó en declaraciones públicas en los medios y luego en el recinto.

Unidos y la reforma

El diputado del Partido Socialista, Joaquín Blanco, puso el dedo en el enchufe en su exposición. “Era una mala ley lo que envió el Ejecutivo (...) Esta ley es mejor que la que entró”, dijo para arrogar al socialismo la pericia legislativa. Pero algo más cargaba esa frase: la "mala ley" era letra del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni con el aval rotundo del propio gobernador Maximiliano Pullaro.

Blanco reveló que se lo había advertido a Cococcioni en mayo cuando ingresó el proyecto. Ahora, afirmó: “Esta ley es mejor porque hay menos riesgos de judicialización y porque tiene legitimidad, no queríamos votar a libro cerrado”.

Cococcioni tiene una respuesta bilardista: “Lo importante es que la pelota entre, no los jueguitos”. Y agregó algo que parece el nudo de la cuestión: “Salió el 90% de lo que pedimos, de una u otra manera”.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsaron la baja de imputabilidad.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsaron la baja de imputabilidad.

En otra tribu de Unidos van más allá y dicen que fue una derrota del socialismo. Es que notaban que había resistencias duras a la reforma y al final “se aprobaron 10 puntos de los 11, y las modificaciones que había propuesto desde el inicio el radicalismo".

En el núcleo pullarista también hizo ruido el triunfalismo singular de un sector socialista. Ahora dicen que la orden era votar el proyecto original o nada. “Lo único que se sacó fue una ley de intervención territorial ampliada”. No mencionaron que tampoco se sumó el interrogatorio policial en urgencia, clave en la discusión.

El vocero y encargado de pilotear por el radicalismo la reforma, Martín Rosua, redobló esa mención y dijo que las zonas de intervención se tratará como ley específica. Hay una pulseada a futuro.

El socialismo fue a lo lógico: resaltó la necesidad de dialogar con la oposición y ceder en cambios. Y de no votar a libro cerrado, como dijo Blanco. Mantener su identidad de censor legislativo. En limpio, no querían que el Ejecutivo se los lleve puesto con una iniciativa, algo que hasta ahora denunciaba la oposición.

Por eso quiso pisar la pelota. Pero el Ejecutivo pide agarrar la pelota y patear al arco. Esa es la diferencia.

La misma se evidencia en una declaración de Cococcioni: “En seguridad estamos todo el tiempo tensionando libertades o prerrogativas individuales. Sin violar garantías, pero sí que hay tareas que restringen libertades”.

Ergo, es difuso el limite entre violar una libertad individual y no violarla porque muchas veces hay decisiones restrictivas en pos de seguridad en un momento complejo.

Blanco, del socialismo, Cunha, del PRO, en otro momento de Unidos.

Blanco, del socialismo, Cunha, del PRO, en otro momento de Unidos.

En definitiva, ambos coinciden, pero el socialismo es más prudente, y el radicalismo está en el Ejecutivo, por lo tanto tiene otros tiempos y necesidades.

El pullarismo reniega que justo se insista con tanta institucionalidad en el tema eje de la gestión. El socialismo dice que es su mandato ese control. Blanco hizo revisionismo con dos fotos: Hermes Binner gobernador con Cococcioni y Miguel Lifchitz con el pullarismo pura cepa, incluido el gobernador. Todos como funcionarios.

Dice dos cosas en ese gesto. Primero que hay “continuidad” en la formación de cuadros técnicos de seguridad, distinto a decir que el éxito actual se arrastra desde aquel tiempo cuando los resultados no acompañaron. También interpreta que si aquello no funcionaba, la actual cúpula también era parte.

Volver aquellos tiempos es abrir una nueva discusión de responsabilidades. En el Ejecutivo creen que el socialismo no tenía un diagnóstico del problema. “No está en su matriz ideológica el tema”, devuelven.

El socialismo reniega de eso. Dicen que no se trata de una pelea entre punitivistas y garantistas. Que es una falsa dicotomía. Pero el clivaje es alimento del pullarismo.

En ese aspecto, los que cobraron parejos fueron los funcionarios del PRO, Cristian Cunha y Federico Angelini. Desde alcahuetes a chirolitas por un cargo. Fueron los encargados de pegar abajo del cinturón públicamente contra el socialismo, como dijo la diputada Lionella Cattalini.

El golpe en ese sector no es inocente porque se le ven los hilos para que La Libertad Avanza (LLA) ingrese a Unidos. Y si hay libertarios no hay socialistas. Encima, en los últimos días hubo gestos: la ExporRigi con Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli, y luego declaraciones del gobernador en sintonía.

La reforma de seguridad terminó siendo el gran mojón legislativo de Unidos. Ni la reforma jubilatoria, ni siquiera la constitucional, los había hecho cuestionar de su identidad frentista de este modo. En febrero es el cierre de listas y este episodio probablemente no se soslaye.

Noticias relacionadas
La reforma de seguridad expuso en la sesión de Diputados las diferencias entre el socialismo y otras fuerzas de Unidos. 

La ley de seguridad avanzó en Diputados con amplio respaldo y cruces en Unidos

La Legislatura analiza nuevas reformas de seguridad.

Vamo' a calmarno

La Legislatura de Santa Fe, epicentro de un tenso debate sobre la segunda fase de la reforma de seguridad.

Unidos y el desafío de sacar del pantano la reforma de seguridad

Radicales y socialistas, enfrentados en la ley que propone Maximiliano Pullaro sobre el principal activo de la gestión de Unidos: la seguridad. 

La trastienda de la pulseada entre radicales y socialistas por el paquete de seguridad

Las más leídas

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Lo último

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

La reforma que deforma a Unidos

La reforma que deforma a Unidos

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria

Después de una jornada de profunda emoción este lunes en Buenos Aires, el Sumo Pontífice tiene agenda este martes en la provincia mediterránea. Hay programado un show de Jairo

El papa León XIV, en Córdoba: se espera una misa multitudinaria
Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del papa León XIV a Córdoba

Lágrimas y abrazos: León XIV conmovió a millones de fieles con la primera misa en Argentina

Por Gonzalo Santamaría / Enviado especial
Información General

Lágrimas y abrazos: León XIV conmovió a millones de fieles con la primera misa en Argentina

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Las más leídas
Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newells para bajar la sanción a Frank Kudelka

Gestiones y apelación de la dirigencia de Newell's para bajar la sanción a Frank Kudelka

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Qué famosos asistieron a la misa del Papa León XIV en el Monumento a los Españoles

Ovación
Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro
Ovación

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Cada vez más inalcanzable, Messi otra vez fue incluido en el once ideal de Fifpro

Asociación Rosarina de Fútbol: lunes a puro gol en el comienzo del torneo Ivancich

Asociación Rosarina de Fútbol: lunes a puro gol en el comienzo del torneo Ivancich

En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

En Central no descartan que Belloso revierta su decisión y participe de las elecciones

Policiales
Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Extraña balacera: le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

Mataron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con 27º de máxima y algunas chances de chaparrones

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

Rosario se sumó a la misa  de León XIV con transmisiones especiales

Quién es Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Quién es Panchito Chévez, el músico santafesino que conoció a tres Papas

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Rosario, con comercios abiertos pero movimiento tranquilo por el feriado

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social
Economía

Con el impulso de la visita papal, el G6 propone una mesa de diálogo social

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina
Información General

La Iglesia pidió no politizar los mensajes del Papa en su visita a la Argentina

Milei al Papa: En Argentina los debates no son honestos intelectualmente
Política

Milei al Papa: "En Argentina los debates no son honestos intelectualmente"

Pullaro: Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción
Información General

Pullaro: "Fue un mensaje de paz y de compromiso con la educación y la producción"

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político
Información General

Ante el Papa, Milei elogió a Francisco y celebró la presencia del arco político

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen
Información General

Los dos regalos que Milei le dio al Papa León XIV: qué significado especial tienen

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año
Agro

Trigo argentino: la mejora genética permitió aumentar el rendimiento 1 % por año

León XIV: Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia
Información General

León XIV: "Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia"

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes
La Región

Encontraron sin vida en un río de Córdoba a una madre y su hijo, ambos de Funes

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social
Economía

La Argentina que recibe al Papa: una radiografía del deterioro económico y social

Rosúa: El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad
Política

Rosúa: "El gobierno logró las herramientas que impulsó para mejorar la seguridad"

Newells está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo
Ovación

Newell's está en el lugar que tanto buscó, por mérito propio y sin conformismo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva
El Mundo

Corralito en Paraguay: el expresidente fue imputado y pidieron prisión preventiva

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal
La ciudad

Fuerte reclamo de empresarios de Rosario por un transporte más federal

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario
Salud

Una cirugía inédita en el país salvó la vida de una mujer y su bebé en Rosario

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos
La Ciudad

Los colectivos de Rosario se podrán seguir en tiempo real: cómo consultar recorridos