Karina Milei: "Está todo listo para recibir al Papa León XIV" La secretaria general de la Presidencia destacó el trabajo conjunto de las distintas autoridades para organizar la visita del Sumo Pontífice 8 de noviembre 2026 · 10:50hs

El Papa León XIV junto al presidente Javier Milei, durante una visita del presidente a la Santa Sede.

A pocas horas de la llegada del Papa León XIV al país, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó en sus redes sociales que "está todo listo" para recibirlo y destacó el trabajo conjunto de las autoridades para organizar la visita.

Milei destacó particularmente el trabajo conjunto del gobierno nacional con la Iglesia y las administraciones de Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires y Córdoba para organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. Expresó su deseo de que el acontecimiento sea una oportunidad de encuentro y unidad.

"¡Todo listo para recibir al papa León XIV!", comenzó la publicación en la red social X de la secretaria general de la Presidencia. "Desde el gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de Caba, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", aseguró.

"Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en «Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios»", concluyó.

¡Todo listo para recibir al papa León XIV!



Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico.



Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una… pic.twitter.com/jDnDHgnUKz — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026 El mensaje se suma a las actividades de preparación para la visita apostólica de León XIV, que llegará este domingo y permanecerá en Argentina hasta el 11 de noviembre, con una agenda en Buenos Aires, Córdoba y Luján.