A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Tras la sanción de la Carta Magna en 2025, la provincia avanza en nuevas reglas electorales de cara a los próximos comicios, la autonomía municipal y cambios en el esquema judicial

La flamante Carta Magna deparó el rediseño del mapa que hoy guía al poder de la provincia.

Un año atrás, la provincia asistía a un proceso histórico: la reforma de su Constitución , cuyo texto definitivo, además de erigirse en un nuevo contrato social, deparó el rediseño del mapa que hoy guía al poder santafesino .

Los ejes principales de la reforma incluyeron la reorganización de los poderes, la autonomía municipal y la incorporación de nuevos derechos sociales y ambientales .

Por obra de la nueva Carta Magna, Santa Fe ya cuenta con una ley orgánica de municipios -sancionada en abril de 2026 por la Legislatura- que redefine el sistema de gobierno y la organización institucional local de los 365 distritos provinciales .

Además, reconoce la autonomía de los gobiernos locales y se los faculta, a partir de determinado número de habitantes, a dictar sus propias cartas orgánicas .

Reforma electoral en curso

Asimismo, está en marcha la adecuación electoral que impulsa la flamante Constitución, la cual consiste en nuevos marcos normativos y proyectos ligados a la modernización de los procesos de votación y participación ciudadana.

Al respecto, la Legislatura tiene en su poder casi una decena de iniciativas y se estima que a mediados de agosto arrancará el tratamiento formal de la reforma electoral, en plena cuenta regresiva para los comicios de 2027.

Paralelamente, se logró la sanción de la ley que crea el Colegio de Jueces en lo Contencioso Administrativo, una herramienta destinada a reorganizar el funcionamiento del fuero, agilizar los procesos y fortalecer el acceso ciudadano a la Justicia.

La jura de la nueva Constitución de Santa Fe se realizó el 12 de septiembre de 2025. Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

La Carta Magna aprobada en 2025 contiene 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. Entre los puntos clave que ha dejado hasta el momento destacan la habilitación de la reelección consecutiva del gobernador y el límite de dos períodos correlativos para cargos en la Legislatura e intendencias.

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También adquirió rango constitucional la Ficha Limpia (que prohíbe candidaturas de personas con condena firme) y se eliminaron los privilegios e inmunidades de proceso en materia de fueros.

A su vez, se estableció un tope de 75 años para la jubilación de los magistrados de la Corte Suprema provincial y se crearon nuevos tribunales de enjuiciamiento.

La seguridad pública fue reconocida formalmente como un deber irrenunciable del Estado provincial. Y se incorporaron salvaguardas ambientales, perspectiva de igualdad de género, participación ciudadana y el equilibrio fiscal como norma, además de ratificar la neutralidad y separación institucional frente a los órdenes religiosos.

Proceso histórico en Santa Fe

La flamante Constitución fue sancionada el 10 de septiembre de 2025 por la Convención Reformadora y reemplazó a la Carta Magna que regía en Santa Fe desde 1962 (incorporando 46 artículos nuevos y 42 modificados).

El proceso tuvo su punto de partida el 14 de julio del año pasado a manos de 69 convencionales constituyentes electos. Se desarrolló durante dos meses en comisiones y plenarios, en el marco de la ley que declaró la necesidad de la reforma parcial de la Carta Magna.

La jura de la nueva Constitución se realizó el 12 de septiembre de 2025.