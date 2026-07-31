Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Un perro que ladra mucho más de lo normal, un gato que rompe un sillón o alguno de los dos haciendo sus necesidades en lugares que no corresponden son comportamientos animales que tienen una explicación. Muchas veces, bajo estos casos se esconde una posible falta de estimulación en las mascotas, que también deben alejarse del sedentarismo y la rutina para tener una vida plena.
Estos trastornos de conducta puede empezar con pequeñas señales, como morderse ciertas partes del cuerpo, generándose autolesiones, o a través de la somatización en cuadros digestivos crónicos, hasta la hiperactividad o la rotura de elementos de la casa. Las causas de estos comportamientos suelen asociarse la ansiedad por separación (falta de acostumbramiento por parte de los animales a enfrentar un período de horas sin su humano) o a la falta de actividad cotidiana.
Actualmente, según indicó el titular del sanatorio veterinario Sivet, Federico Bonino, "el mayor trastorno de conducta es el ocio excesivo, que eleva altamente los niveles de cortisol y lleva a los animales a una vida totalmente ausente de estímulos. Esto se traduce en patologías somáticas, porque el nivel de cortisol alto en el organismo va provocando problemas a nivel renal, muscular o articular, entre otros".
Alteración de la cotidianidad de las mascotas
La actividad física es clave para contrarrestar estas conductas, afirmó el especialista. Si bien se tiende a pensar en grandes planes, lo cierto es que apenas con una caminata o un juego con pelota con los perros, o un enriquecimiento ambiental para los gatos, es suficiente para ayudar a nuestros amigos de cuatro patas a tener una mejor cotidianidad.
En el caso de los perros, Bonino indicó: "Algo tan sencillo y simple como una caminata es suficiente, y evitar que siempre se hagan los mismos recorridos".
Es con este espíritu que, el domingo 23 de agosto, desde las 9.30, el estacionamiento del Alto Rosario Shopping será el punto de encuentro para la primera edición de el Mascotón La Capital 2026, evento pet friendly organizado por La Capital y Mascotas 24, que nace con el objetivo de promover el bienestar animal, la actividad física y la tenencia responsable, invitando a las familias a compartir una mañana diferente junto a sus mascotas.
La actividad consistirá en una caminata recreativa y no competitiva de aproximadamente 2 kilómetros, saliendo desde el Alto Rosario Shopping y con recorrido por los senderos del Parque Scalabrini Ortiz regresando al punto de partida, donde la jornada continuará con un gran cierre recreativo repleto de actividades, premios y propuestas para toda la familia.
Todos los inscriptos recibirán un kit oficial compuesto por la remera del evento, el dorsal identificatorio, una bandana para la mascota y regalos aportados por los sponsors. Además, durante la jornada se tomarán fotografías profesionales para que cada participante pueda llevarse un recuerdo de la experiencia junto a su mascota.
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En el caso de los gatos, el enriquecimiento ambiental al que se refiere el titular de Sivet se trata de incorporar juegos interactivos para "desarrollar y simular hábitos de caza": "Vienen suplementos para poner en las paredes, para que puedar saltar y subirse, que además cuentan con tablas y túneles. Todo eso provoca estímulo".
Por su parte, señaló que no tener jardín, sobre todo en el caso de los perros, no es una limitante por lo que se puede estimular a las mascotas incluso si se vive en departamento: "El jardín o terreno no garantiza que una mascota haga actividad física o que esté neurológicamente estimulada. Lo más probable es que dé un par de vueltas y después esté más pendiente de ver qué pasa por fuera de la casa. El estímulo, para ellos, está en la calle".
"La intención del Mascotón es fomentar salir al exterior con nuestras mascotas, principalmente con perros, porque es lo que les va a dar una vida más longeva, más sana y mejores años a futuro", agregó.
En qué consiste el Mascotón La Capital
El Mascotón La Capital cuenta con el acompañamiento de empresas comprometidas con el bienestar animal. En esta primera edición, Mascotas 24 estará a cargo del área protegida veterinaria. Además, realizará una campaña gratuita de medición de glucemia, orientada a la prevención y detección temprana de diabetes en mascotas, y una campaña de vacunación con descuentos, promoviendo el cuidado responsable y la salud animal.
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Uno de los momentos más esperados será la exhibición de Agility, presentada por Eukanuba. Durante la demostración, perros especialmente entrenados recorrerán un circuito de obstáculos que incluye saltos, túneles, rampas y pasarelas, mostrando su velocidad, destreza y el trabajo en equipo con sus guías. Además, la empresa tendrá a su cargo el Dog Park, un espacio especialmente diseñado para que las mascotas jueguen, exploren y disfruten junto a sus tutores.
Además de la caminata, los asistentes podrán recorrer distintos espacios con activaciones, participar de sorteos, disfrutar de propuestas recreativas y acceder a beneficios preparados especialmente por las empresas que acompañan el evento.
Completan el grupo de sponsors Alto Rosario Shopping, sede del Mascotón y del retiro anticipado de kits, destacándose además por ser un espacio pet friendly, Sivet Sanatorio Veterinario, y las concesionarias Centro Rosario y Chevromax, que se suman para hacer posible esta propuesta.
Cómo participar en el Mascotón La Capital
Quienes deseen participar podrán hacerlo junto a su mascota, siempre que esta se encuentre en buen estado de salud, tenga las vacunas al día y participe con collar o pretal y correa no extensible durante todo el recorrido.
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La organización invita además a que quienes lo deseen, asistan con su mascota disfrazada o con un look original. Las propuestas más creativas podrán llevarse regalos sorpresa y contribuir a llenar de color una jornada pensada para disfrutar en familia.
Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.
Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse en https://mascoton.lacapital.com.ar/, donde también está disponible toda la información sobre el evento, el reglamento y las preguntas frecuentes.