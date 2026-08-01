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Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Dos personas se intoxicaron por inhalación de monóxido de carbono a raíz del siniestro en el barrio Hospitales

1 de agosto 2026 · 09:30hs
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El incendio se desató a la madrugada en España al 3000.

Foto: Bomberos Voluntarios.

El incendio se desató a la madrugada en España al 3000.

Tres dotaciones de bomberos rosarinos trabajaron este sábado a la madrugada para sofocar un incendio en un supermercado de la zona sur. Según la versión preliminar, una joven de 18 años fue internada después del siniestro y el propietario también requirió asistencia médica durante el operativo.

Fuentes oficiales confirmaron el procedimiento en España al 3000 se extendió durante dos horas hasta que la situación quedó bajo control. En principio, ambas personas sufrieron una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, pero sólo una de ellas requirió el traslado a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

La Policía de Santa Fe detalló que el fuego no afectó inmuebles linderos. Sin embargo, provocó daños significativos en la planta baja del inmueble donde también se ubica la casa de las víctimas.

Incendio e intoxicación en el barrio Hospitales

Los Bomberos Zapadores constataron que el incendio se desató alrededor de las 5.30 de la mañana en el nivel inferior de la propiedad, donde funciona el comercio. Los dueños viven en la parte de arriba.

A partir de la denuncia, los médicos del Sies atendieron al dueño del supermercado Apolo por inhalación de monóxido de carbono. El hombre de 47 años se encontraba fuera de peligro, mientras que la joven fue trasladada hacia el Hospital Carrasco para continuar con el tratamiento.

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El siniestro fue de tal magnitud que requirió la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de la Central de Operaciones de Emergencia (COEM) y la Brigada de Orden Urbano (BOU) de la Policía de Santa Fe. El operativo para sofocar las llamas concluyó cerca de las 7.15 de la mañana.

Los primeros reportes oficiales indican que el fuego afectó un tablero eléctrico ubicado detrás de la línea de cajas del negocio. También quedaron destruidas varias estanterías, una heladera exhibidora, una balanza eléctrica y cajones de gaseosas, además de buena parte de la mercadería.

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