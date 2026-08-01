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Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

En el procedimiento, los efectivos aprehendieron al joven que vivía en el inmueble y demoraron a dos mujeres por entorpecer el allanamiento

1 de agosto 2026 · 18:16hs
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La policía investiga si el arma fue usada en algún hecho

La policía investiga si el arma fue usada en algún hecho

Un joven de 21 años fue aprehendido en una vivienda de Roldán, donde la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, municiones, teléfonos celulares y dos bolsas con tusi.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 18.35 de este viernes en un domicilio ubicado sobre calle Sánchez de Thompson al 100. Según datos policiales, el propietario del inmueble alertó al Comando Radioeléctrico después de observar, mediante cámaras de seguridad, a uno de los inquilinos de su propiedad manipulando un arma de fuego durante una discusión en el patio.

Con la autorización del titular del inmueble, los efectivos ingresaron al lugar y aprehendieron a Miguel S., de 21 años. Además, dos jóvenes de 20 y 29 años fueron demoradas preventivamente por presuntamente entorpecer el accionar policial. Ambas recuperaron posteriormente la libertad por disposición de la Fiscalía interviniente.

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Arma y drogas

Durante la requisa, los uniformados secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, un cargador y cinco cartuchos intactos. También hallaron entre las pertenencias del joven dos bolsas que contenían tusi, la mal llamada "cocaína rosa", una droga muy usada en fiestas electrónicas.

En el procedimiento intervino personal de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía en turno. Para el joven se dispuso la formación de una causa por tenencia de arma de fuego de guerra y tenencia simple de estupefacientes, mientras se aguardaba la correspondiente orden formal de detención.

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