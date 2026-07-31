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Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Por primera vez escuelas rosarinas, jubilados y otras instituciones recorren el edificio municipal, que cumplió 130 años de historia

31 de julio 2026 · 15:00hs
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La ciudad logró inaugurar el Palacio de los Leones los días 24 y 25 de mayo de 1896

La ciudad logró inaugurar el Palacio de los Leones los días 24 y 25 de mayo de 1896, tras ocho años de una obra compleja.
Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

A partir del gran interés que despertaron las visitas guiadas abiertas al público durante los festejos por el Tricentenario, el Palacio de los Leones puso en marcha por primera vez un programa permanente de recorridos para instituciones. En su primer semestre, ya participaron 1.314 personas distribuidas en 36 contingentes, entre escuelas, organizaciones sociales y asociaciones que recorrieron uno de los edificios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

En el año en que celebra su 130° aniversario, el edificio municipal consolidó una nueva forma de acercar su historia a la comunidad. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de la Administración General del Palacio Municipal, nació a partir del éxito que tuvieron las visitas abiertas al público realizadas durante el Tricentenario y en eventos como Open House, la Noche de los Museos y la Noche de Peatonales.

>> Leer más: Palacio de los Leones: el edificio municipal tiene dos misterios sin resolver en su historia

Furor

La gran respuesta de vecinos y vecinas despertó el interés por conocer el edificio y permitió transformar esa experiencia en un programa permanente destinado a instituciones.

"El objetivo de estas visitas es que cada persona que pase por el Palacio pueda conocer la historia que guarda este edificio y entender por qué forma parte del patrimonio de todos los rosarinos. Estamos convencidos de que solo cuando conocemos nuestro patrimonio podemos valorarlo y comprometernos con su cuidado", expresó Alejandra Ganzini, directora general de la Administración General del Palacio Municipal.

Ubicado en el corazón del casco histórico de Rosario, el Palacio de los Leones se convirtió en una parada habitual para los contingentes escolares que realizan recorridos educativos por el centro de la ciudad. Además de las escuelas, ya participaron grupos del PAMI, organizaciones comunitarias y distintas instituciones que coordinan previamente su visita.

>> Leer más: Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad deja atrás el bordó

Recorrido a medida

Cada recorrido se diseña especialmente para el grupo que participa. Las actividades se adaptan a la edad de los visitantes y a los contenidos que trabajan en el aula, incorporando propuestas didácticas que permiten aprender de manera participativa sobre la historia de Rosario, el patrimonio arquitectónico y el funcionamiento del Estado local.

Durante el circuito, los visitantes conocen algunos de los espacios más representativos del edificio, como el histórico Salón Carrasco, los vitrales (entre los más antiguos de la ciudad) y la antigua bóveda donde durante décadas se resguardó la recaudación municipal. En cada una de estas postas se desarrollan actividades lúdicas y pedagógicas que invitan a descubrir el valor histórico del palacio de una manera dinámica y participativa.

Los recorridos los realizan guías de sitio especializados, que son formados por la Secretaría de Turismo municipal y su par provincial, y ya forman parte del programa de manera fija.

>> Leer más: Abren el Palacio de los Leones para contar todos sus secretos

Accesibilidad

Uno de los principales ejes del programa es la accesibilidad. Para ello se elaboraron materiales de anticipación y recursos didácticos específicos que permiten acompañar la participación de estudiantes con TDAH y personas con discapacidad, favoreciendo una experiencia inclusiva y adaptada a las necesidades de cada grupo.

Las visitas también pueden complementarse con recorridos por el Monumento Nacional a la Bandera y el Museo Estévez, conformando un circuito patrimonial que permite conocer la historia del casco fundacional de Rosario.

La propuesta busca fortalecer el vínculo de los rosarinos con uno de los edificios más representativos de su historia, promoviendo el sentido de pertenencia y el cuidado del patrimonio común a través del conocimiento y la participación.

Las escuelas, asociaciones e instituciones interesadas pueden solicitar un turno a través del Sistema de Turnos Programados de la Municipalidad. Los recorridos se realizan en horarios de mañana y tarde y se organizan de manera personalizada para cada grupo, además de poder coordinarse telefónicamente al 341 578-1025.

Un poco de historia

La Municipalidad de Rosario comenzó a funcionar el 12 de febrero de 1860, en un predio donado por el Gobierno Provincial, con dos edificios muy modestos de adobe. No fue sino hasta finales del siglo XIX que se encaró seriamente el proyecto de construir una nueva sede.

El crecimiento demográfico y el desarrollo económico de la ciudad impulsaron la decisión. Para la última década de ese siglo, Rosario ya superaba los 90 mil habitantes y el 45% de la población era extranjera.

Mediante una ley del Poder Ejecutivo provincial del 7 de octubre de 1886, se autorizó a la Municipalidad a contraer un empréstito exterior para construir un edificio "de mayor importancia y apariencia". El financiamiento también permitió adquirir terrenos linderos y mejorar la infraestructura urbana.

El 3 de abril de 1888 se autorizó la confección de los planos del nuevo Palacio Municipal. Meses después, el municipio aceptó la propuesta del arquitecto Gaetano Rezzara para construir el edificio en la esquina de Buenos Aires y Santa Fe.

Después de planos desestimados, disputas políticas, obras suspendidas y problemas financieros, la ciudad logró inaugurar el Palacio Municipal los días 24 y 25 de mayo de 1896, tras ocho años de una obra compleja.

Los leones

El edificio fue apodado "Palacio" por su semejanza con las sedes de gobierno europeas, más que con las oficinas públicas habituales de la época. Aunque la licitación fue otorgada inicialmente a Gaetano Rezzara, no fue él quien terminó concretando la obra.

El diseño arquitectónico es italiano, de estilo neorrenacentista. Entre sus rasgos distintivos se destacan los arcos de medio punto, las esquinas redondeadas, los ojos de buey y los balcones, además del patio central rodeado por arcadas y columnas de orden jónico.

El apodo "Palacio de los Leones" proviene de los dos felinos que custodian la escalinata principal. Las esculturas replican las que se encuentran en la escalinata de la Catedral de San Lorenzo, en Génova, Italia.

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