Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Por la 17ª fecha del Urba Top 14 Copa Macro, Atlético del Rosario se juega mucho más que los puntos en juego

Tras una semana de pausa, el Top 14 Copa Macro de la Urba vuelve a escena con la disputa de la 17ª fecha , jornada en la que Atlético del Rosario (10º, 28 puntos) recibirá en el pasaje Gould la visita de Los Tilos (7º, 38 puntos), en un partido donde intentará poner fin a una seguidilla de malos resultados y reencontrarse con su juego.

La irregularidad manifiesta que muestra el conjunto rosarino hace pensar que más allá de obedecer a un plan pensado actúa de acuerdo a su estado de ánimo, lo que lo hace en definitiva un equipo inestable que muestra virtudes pero resalta sus defectos.

Este sábado tendrá enfrente a un equipo duro como Los Tilos, que ya mostró que es complicado y que si está concentrado puede ser un verdadero dolor de cabeza. Los dos necesitan ganar, por distintas razones y por las expectativas que tienen de aquí al final de la temporada. Plaza quieren evitar la parte baja de la tabla y Los Tilos, en cambio, sueña con llegar a los playoffs, lugar del que quedaron a un paso hace menos de un año.

En lo que tiene que ver con los antecedentes , desde 1998 Los Tilos derrotó a Atlético del Rosario solamente cuatro veces. En Rosario, no ganan desde el 2003, cuando lo hicieron por 30-22. Otro dato (y no deja de ser eso) Plaza no recibe a Los Tilos en Rosario desde el año 2022, cuando lo superó por 28-7.

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Los equipos

Bajo la supervisión de Mauro Rossi, los equipos se anuncian de la siguiente manera: Atlético del Rosario formará con José Carro, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Jerónimo Gómez Vara y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Manuel Nogués; Nicolás Casals, Tomás Malanos, Bautista Estellés y Juan Cruz Bertero; Martín Elías.

Los Tilos, en tanto, lo hará con Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián y Ramiro Berardi; Martín Leiva y Bautista Gatti; Eliseo Chiavassa, Felipe Puertas y Felipe Bares; Marcos Albina y Joaquín Tuculet; Gastón Martínez Salgado, Tomás Fernández Armendariz, Thiago Bassagaisteguy e Ignacio Guichon; Bautista Santamarina.

El resto del Top 14 de la Urba

Completan la fecha, uno de los encuentros destacados será Alumni v. SIC mientras que CASI visitará a Regatas de Bella Vista. Además Newman jugará frente a Los Matreros, Champagnat ante Belgrano Athletic, Hindú con Buenos Aires, y La Plata será local de CUBA.