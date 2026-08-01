Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

En Santa Fe, Amsafé se suma a la medida anunciada por Ctera para este lunes 3 de agosto. El gobierno nacional contratacó y dijo que "son servicio esencial"

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) convocó a un paro nacional docente para el próximo 3 de agosto . En Santa Fe, los docentes afiliados a Amsafé se acoplarán a la medida de fuerza. No obstante, desde el gobierno nacional señalaron que la educación "es esencial" y adelantaron que van a controlar en escuelas de todo el país el cumplimiento del servicio.

Ctera sostuvo que el paro del próximo lunes se debe a "la grave situación que atraviesan los trabajadores de la educación como consecuencia del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional".

La decisión, explicaron, se debe a la negativa del gobierno de convocar a paritarias, mientras se "profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".

En este contexto, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello , publicaron este viernes un comunicado en el que recuerdan "la vigencia de la ley 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".

El artículo 101 de la norma mencionada dispone que la cobertura mínima de la prestación sea del 75%, mientras se mantenga la medida de fuerza, para "evitar la interrupción de las actividades y resguardar el derecho a aprender". En ese mismo sentido, avisaron que el incumplimiento de este artículo conllevará a sanciones legales.

El comunicado del gobierno nacional no hizo tambalear la medida y los docentes ratificaron el paro. Ante esto, el ministerio volvió a la carga y remarcó en un nuevo comunicado difundido este sábado: "El lunes llevaremos adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley N.º 27.802. Para ello, se desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo". En caso de que no se cumpla con la normativa, afirmó el gobierno nacional, se activarán las sanciones que correspondan.

Según confirmaron fuentes de Amsafé a La Capital, Ctera logró un fallo favorable del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 45 de Capital Federal para frenar el artículo 101.

El pedido a las provincias

El texto presentado este sábado también reconoce que la gestión de las escuelas es responsabilidad primaria de cada jurisdicción, pero remarcó: "El gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía".

En este sentido, el Ministerio de Capital Humano exhortó a los agentes del sistema educativo a "priorizar el derecho a la educación de los niños a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".