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"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

"El tema surgió junto a mi novia, que es española y no entendía cómo un partido podía despertar tanto sentimiento", contó a Ovación Diego Zubiri, quien vive en España, es plomero y tiene una banda de cumbia

Luis Castro

Por Luis Castro

31 de julio 2026 · 15:58hs
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Fontanero. Zubiri es argentino

Fontanero. Zubiri es argentino, de la zona de González Catán y hace siete años que vive en España. También tiene un grupo de cumbia.
La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Diego Zubiri junto a su pareja Marina Sánchez García con quien hizo la canción.

Diego Zubiri junto a su pareja Marina Sánchez García con quien hizo la canción.

La emocionante canción que se hizo viral a pocos días de la final del Mundial recorrió el mundo y caló hondo en los argentinos. Es que la letra ingresó como un puñal en el corazón, más aún porque supuestamente era cantada y había sido escrito por un español. Como si entendiera a la perfección el sentimiento en cada alma argentina y la tristeza contagiada de angustia por la manera en que la selección argentina perdió ante España y que, como condimento extra, motivaron al surgimiento de rumores de toda índole. Pero la sorpresa en toda esta historia es que la obra llamada "La Copa no brilló" es producto de un argentino y su pareja española, ambos residentes en España.

Diego Ezequiel Zubiri tiene 40 años, nació en Villa Dorrego, en la zona de González Catán, y hace 7 años que vive en San Martín de Valdeiglesias, un pueblo cercano a Madrid junto a su pareja Marina Sánchez García y con quien hizo la canción que rompió todas las fronteras. "Como cualquier trabajador, jamás imaginé que una conversación con mi novia terminaría convirtiéndose en una canción que llegaría a millones de personas", contó Diego, quien se contactó con quien escribe para erradicar las diversas versiones que circularon en cuanto al autor y desterrar que hubiese sido obra de la Inteligencia Artificial (IA).

"«La Copa no brilló» nació de una charla con mi novia después de vivir un mismo momento desde perspectivas completamente diferentes. Como argentino sentía un dolor muy difícil de explicar. No era simplemente un partido de fútbol. Era el orgullo por mi bandera, por mi historia, por mis raíces y por todo lo que representa Argentina para mí. Había emociones que no podía guardar y necesitaba ponerlas en palabras", relató en la charla con Ovación el cantante que integra una banda de cumbia y que en España trabaja como fontanero (plomero).

>>Leer más: El futuro de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar después de la final del Mundial 2026

"Marina, española y mi pareja, veía ese sufrimiento y no lograba comprender cómo un partido podía despertar tanto sentimiento. Le fui contando qué significaba para mí vestir los colores de Argentina, porqué una bandera puede emocionar hasta las lágrimas y cómo el fútbol, para los argentinos, representa mucho más que un resultado. Le confesé que cada vez que escuchaba «Las Malvinas son argentinas» se me hacía un nudo en la garganta y se me llenaban los ojos de lágrimas. Entre preguntas, silencios y recuerdos, ella empezó a comprender lo que yo sentía", sostuvo Diego, que en el medio de todo esto la carga emocional aumentó a la máxima expresión porque el pueblo donde reside quedó encerrado por el incendió que se generó hace unos días y "estuve ayudando a sacar a las personas de una residencia de ancianos que tenían el fuego encima" (NdeR.: los municipios más afectados por el incendio fueron San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa y producto de todo esto miles de personas fueron evacuadas).

Dos maneras de vivir un momento

"Así nació la canción. La fui escribiendo con la emoción que salía de esas conversaciones transformando en letra todo lo que llevaba adentro. Marina, con su mirada desde el otro lado, me ayudó a darle forma a una historia que terminó uniendo dos culturas y dos maneras distintas de vivir un mismo momento", agregó con un enorme sentimiento Diego, quien en Argentina trabajó como policía de la Federal durante ocho años de servicio en investigaciones de droga y pedofilia.

La canción se hizo viral

"La Copa no brilló" se hizo tan viral y más aún porque se dijo que era de un español, aunque no fue del todo así. Tampoco era algo de la IA y el tema "está en el Registro de la Propiedad Intelectual protegiendo oficialmente nuestros derechos de autor", aclaró y agregó: "Lo más valioso de todo este camino fue que al terminar de escribir la canción, Marina ya no veía solamente un partido de fútbol. Había comprendido que para un argentino la bandera representa la historia, la familia, los sueños, las alegrías, las derrotas y el orgullo de todo un pueblo".

"Ese, quizás, sea el verdadero mensaje de «La Copa no brilló»: que una canción puede hacer que una española entienda lo que siente un argentino, y que cuando dos personas se escuchan de verdad la música puede unir corazones más allá de cualquier bandera", concluyó el argentino cuya canción causó una enorme emotividad por el sentimiento de su letra.

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