El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura Los termómetros se ajustarán este domingo luego de días casi veraniegos, aunque el cielo estará nublado de a ratos 1 de agosto 2026 · 19:53hs

Foto: La Capital / Archivo El cielo estará cubierto en el inicio de este domingo y el tiempo volverá a ser más acorde a esta época del año.

El ambiente sofocante que se vivió en Rosario en los últimos días se disipó tras las tormentas que cayeron sobre la ciudad entre viernes y sábado. Gracias al ingreso de vientos desde el sur, el cielo se limpió y el tiempo es más acorde a esta época del año. De todos modos, habrá nubes pasajeras por momentos durante este domingo.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo que comenzará con cielo mayormente nublado pero que se irá despejando muy de a poco con el correr de las horas.

En tanto, el aire fresco que ingresó desde el sur durante todo el sábado provocará que el fin de semana termine con una temperatura mínima de 9º y una máxima de 19º.

Para el inicio de la semana, se espera que los termómetros tengan un repunte: hacia el lunes, la mínima volverá a ubicarse en dos dígitos, en torno a los 13º, y la máxima ascenderá hasta los 20º. El cielo, por su parte, estará mayormente nublado durante toda la jornada.