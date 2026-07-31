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Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: ¿cuándo cobran estatales y docentes?

El cronograma definido tras las paritarias incluye jubilaciones, así como haberes de policías, agentes penitenciarios y del sistema de salud

31 de julio 2026 · 11:46hs
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El último decreto estableció un aumento salarial promedio del 2% en julio.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

El último decreto estableció un aumento salarial promedio del 2% en julio.

A partir de la aplicación del aumento salarial programado para la segunda mitad del año, el gobierno de Santa Fe anunció este viernes que pagarán los sueldos de docentes, estatales y demás empleados públicos antes del 8 de agosto. Fuentes oficiales confirmaron que la primera suba no se incluirá en los depósitos iniciales.

La primera liquidación haberes después de la negociación de las últimas semanas no incluirá las actualizaciones correspondientes a junio y julio. La provincia adelantó que la diferencia se abonará a mediados de mes por planilla complementaria.

Por lo pronto, este sábado se acreditarán los haberes de policías, agentes del Servicio Penitenciario y jubilaciones de hasta 1.410.000. En los próximos días se completarán las transferencias correspondientes al resto de los trabajadores de la administración pública y las escuelas.

¿Cuándo pagan los sueldos de julio en Santa Fe?

El gobierno de Santa Fe confirmó que los pagos se programaron a lo largo de cinco días para cubrir todas las categorías. El cronograma se divide de la siguiente manera:

  • Lunes 3 de agosto (acreditación desde el sábado primero): escalafón policial y penitenciario, jubilaciones con un monto de bolsillo máximo de 1.410.000 pesos
  • Martes 4 de agosto: activos con un tope de $ 1.410.000, docentes de escuelas privadas transferidas del primer y segundo convenio
  • Miércoles 5 de agosto: el resto de los activos con un monto de bolsillo de más de $ 1.410.000 y docentes de escuelas privadas históricas
  • Jueves 6 de agosto: el resto de las jubilaciones por más de $1.410.000
  • Viernes 7 de agosto: autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

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Después de estas transferencias, el gobierno santafesino pagará el primer tramo de los aumentos establecidos en los términos de los decretos 1.552 y 1.553/2026. Las transferencias se realizarán entre el 15 y el 20 de agosto, de acuerdo a lo que comentó la vocera de la Casa Gris, Virginia Coudannes.

El plan de recomposición del segundo semestre establece un incremento mínimo de 80.000 pesos en julio y una suba promedio del 2 por ciento. La proyección de la provincia prevé una suba total del 15,5 % para la última mitad de 2026, con $ 180.000 más como suma fija para cerrar el año.

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