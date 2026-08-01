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Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

En el Parque siguen activos en el mercado de pases, aseguraron un volante y van por otro. Hasta ahora se sumaron cinco refuerzos

1 de agosto 2026 · 17:42hs
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Lucas Gómez ya es jugador de Newells. Es el quinto refuerzo que tiene Frank Kudelka.

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Lucas Gómez ya es jugador de Newell's. Es el quinto refuerzo que tiene Frank Kudelka.

Frank Kudelka dio la voz de alerta antes de arrancar el campeonato y los refuerzos fueron llegando a Newell's. En particular, dos lo hicieron sobre el filo del cierre del libro de pases, Mateo García y Lucas Gómez, y aún se negocia con otro volante, ya que hay una prórroga hasta el 2 de septiembre bajo determinadas condiciones.

Lautaro Giannetti y Franco Escobar, ambos defensores, fueron los primeros en arribar al Parque bastante después del inicio de la pretemporada, que por cierto Newell's la inició antes que muchos. Pero ya estuvieron dispuestos para los amistosos.

Luego lo hizo Alan Soñora la semana anterior al inicio del campeonato, un jugador que Kudelka conocía de su paso por Huracán y que venía jugando en Cerro Porteño. Y después del debut ante Talleres, la dirigencia concretó otros dos.

>> Leer más: En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

Los volantes que llegaron a Newell's

Soñora es un volante ofensivo y luego firmó García, surgido en Instituto y proveniente de Atlas. El cordobés de 29 años puede jugar de extremo derecho o izquierdo, o volante adelantado. Y este sábado, el club también oficializó el arribo de Gómez, volante central de 22 años que llega desde Argentinos Juniors a préstamo por 12 meses y con opción de compra. En principio se pensaba que firmaría por 18 meses, pero quedó en un año.

Según dijeron desde Newell's, su contratación se enmarca en la política del club de "búsqueda de jugadores con proyección deportiva".

Ahora el club apuntó al volante zurdo de Independiente Rivadavia Gonzalo Ríos, quien antes fue prestado a Banfield. Es más, lo inscribió en el cierre del libro de pases, así que todo hace pensar que el jugador de 27 años podría ser el sexto pasajero.

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