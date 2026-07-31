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La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

El abogado de la familia había anunciado un reclamo extrajudicial que incluía al club, a la AFA y a la empresa aseguradora. Pero todo quedó desestimado

31 de julio 2026 · 12:51hs
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Familiares de Ivana Garcilazo junto a su abogado durante una de las audiencias judiciales

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Familiares de Ivana Garcilazo junto a su abogado durante una de las audiencias judiciales
La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La familia de Ivana Garcilazo salió a aclarar que no formulará ningún reclamo contra el club Rosario Central en materia de daños y perjuicios ocasionados por el asesinato de la joven, ocurrido el 30 de septiembre de 2023 cuando volvía a su casa tras el clásico de la ciudad en el ganó el equipo canalla.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia Garcilazo salió a aclarar su posición frente a la novedad que trascendió este viernes a la mañana de boca de su propio abogado representante, Marcos Cella, sobre un reclamo administrativo extrajudicial.

En declaraciones a LT8, el abogado querellante había dicho este viernes a la mañana: "No es una demanda. Es un reclamo administrativo extrajudicial que se interpone contra Central porque es el organizador del evento. La familia de Ivana está muy agradecida con Central, no hay nada contra Central. Es el mecanismo adecuado para llegar a la AFA y a la compañía de seguros".

Qué dijo la familia de Ivana Garcilazo

Unas horas después, este mismo viernes, la familia de Ivana difundió en redes sociales una aclaración en la que expuso que nunca accionó contra Central y que le había ordenado a su asesor legal que resista de cualquier reclamo pecuniario ante el club de Arroyito.

El comunicado de los Garcilazo arranca así: “Ante las noticias difundidas en las últimas horas, deseamos aclarar que no estaba en conocimiento de la presentación realizada por su abogado ni de la forma en que sería comunicada públicamente”.

La familia indicó: “Al tomar conocimiento de esta situación, dimos la orden de manera inmediata para desestimar dicha notificación, por no representar la voluntad de nuestra familia. Queremos dejar en claro que la familia no inició ni pretende iniciar una demanda económica contra el Club Atlético Rosario Central. La presentación respondía a un procedimiento legal, pero nunca fue una decisión consensuada por nuestra familia”, subrayó.

Agradecimiento a Central

En otro párrafo del comunicado, los Garcilazo expresaron: “Profundo agradecimiento a Rosario Central y, especialmente, a Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristinziano), quienes desde el primer día nos acompañaron con respeto, compromiso y una enorme calidad humana. Su apoyo en este camino siempre ha sido invaluable y siempre estaremos agradecidos”.

>> Leer más: La familia de Ivana Garcilazo reclama resarcimiento económico para ayudar a otras víctimas

“También queremos dejar en claro que la familia de Ivana jamás buscó ni obtuvo un beneficio económico por esta causa. Si en el futuro, como resultado del juicio contra los responsables del crimen de Ivana, existiera alguna compensación económica, la totalidad de lo que se recaude será entregado al Club Rosario Central para que lo destinen a lo que ellos consideren”.

“Nuestra única lucha, desde el primer día, fue, es y será la búsqueda de verdad y justicia por Ivana”, concluyeron los familiares de la víctima.

La causa por el crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo de 32 años, fue asesinada el 30 de septiembre de 2023 cuando regresaba en motocicleta junto a su pareja tras el clásico rosarino que Rosario Central le ganó a Newell's.

Al llegar a la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, un grupo de personas arrojó piedras y baldosas contra una caravana de hinchas. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Ivana y le provocó la muerte.

Por el hecho hay tres hombres imputados como coautores de homicidio agravado, quienes permanecen detenidos mientras avanza el proceso penal que deberá determinar sus responsabilidades en uno de los casos de violencia vinculada al fútbol que más conmocionó a Rosario en los últimos años.

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