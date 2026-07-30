Santa Fe tiene ley contra la violencia digital en las escuelas

El Senado provincial aprobó este jueves la ley Ema. Gracias a esta legislación, cada escuela de Santa Fe tendrá la obligación de saber qué hacer cuando un alumno es víctima de violencia digital.

Lo cierto es que hasta este jueves no existía ningún protocolo: un docente que detectaba que una alumna se aisló, dejó de asistir a clases o cambió de conducta no tenía pasos a seguir.

La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk , una adolescente de 16 años que sufrió violencia digital cuando su exnovio difundió un video íntimo sin su consentimiento. La escuela le puso una reprimenda al chico pero no se dimensionó la gravedad del hecho y Ema se quitó la vida.

"Me reuní con Laura, su mamá. Esa reunión me confirmó por qué este proyecto no podía esperar más. La violencia digital no es un episodio aislado. Es una tortura cotidiana. La escuela tiene que ser un lugar de protección. Hasta hoy no tenía las herramientas para serlo." aseguró el senador provincial Ciro Seisas.

La norma crea protocolos de actuación inmediata, equipos interdisciplinarios por departamento, formación docente obligatoria, acompañamiento psicológico y legal para víctimas, y permite el cambio urgente de escuela sin burocracia. En Argentina se registraron 140.000 casos graves de bullying y ciberbullying en un año, siendo el quinto país del mundo con más episodios.

"Las violencias digitales son reales. No son virtuales. Tienen consecuencias reales en la vida de chicos y chicas reales. Desde hoy en Santa Fe, la escuela va a saber qué hacer" concluyó Seisas.