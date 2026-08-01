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El Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera acapara la atención del domingo tuerca argentino

En San Juan se disputa el Desafío de las Estrellas con una grilla por sorteo, a 66 vueltas y recarga de combustible. El Turismo Carretera, en octubre a Rosario

1 de agosto 2026 · 19:55hs
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El Desafío de las Estrellas tendrá parada obligatoria en boxes para recarga de combustible. El Turismo Carretera se prepara para un gran espectáculo en San Juan Villicum.

ACTC

El Desafío de las Estrellas tendrá parada obligatoria en boxes para recarga de combustible. El Turismo Carretera se prepara para un gran espectáculo en San Juan Villicum.

Mientras Rosario espera ansiosamente el Turismo Carretera el 24 y 25 de octubre, el campeonato sigue en San Juan con el Desafío de las Estrellas, 9ª fecha del año y que forma parte de las dos carreras de formato especial que clasificará al ganador a la Copa de Oro, siempre y cuando no integre ya ese selecto grupo.

En el muy buen autódromo de El Villicum se disputa esta competencia a 66 vueltas, con parada de recarga de combustible obligatoria. Para sentarse frente a la TV a las 12.50, por Canal 9.

La anterior carrera especial fue la de Rafaela, ganada por Valentín Aguirre. Esos puntajes, con los de esta competencia, se juntan para determinar al primero, que clasifica automáticamente a la Copa de Oro. Si queda primero el de Arrecifes, por ejemplo, hoy no está entre los 12 primeros así que le vendría al pelo.

Lo que está y lo que falta del Turismo Carretera

El 23 de agosto se cerrará la etapa regular en el Club de Volantes Entrerrianos de Paraná y así quedarán los 12 clasificados a la disputa por el título, a los que podría agregarse un 13º piloto por las Carreras Especiales. Si eso no ocurre, no libera cupo.

>> Leer más: El Turismo Carretera se presenta en Rosario, con el presidente de la ACTC a la cabeza

El resto quedará para la disputa de ingreso por los 3 de Ultimo Minuto, que sumarán unidades hasta la penúltima fecha en Río Cuarto, el 15 de noviembre. Antes lo harán en el Rosendo Hernández de San Luis el 13 de setiembre, el 4 de octubre en San Nicolás y, lo dicho, el 25 de octubre en el Fangio rosarino. Entonces, serán 15 o 16 los que dirimirán la corona del TC el 6 de diciembre en el Mouras de La Plata.

El campeonato del TC tiene a dominadores santafesinos de equipos, ya que Jonatan Castellano lidera con 236 puntos, con la Dodge del Galarza Racing de Acebal, seguido de dos pilotos del Maquin Parts de Venado Tuerto (dentro del Prestige Auto Racing), Otto Fritzler (216,5) y José Manuel Urcera (203). Pero de ellos solo Otto ganó y el requisito obligatorio es que no se puede ser campeón sin victorias.

Los que están en la Copa de Oro y ya ganaron son además Agustín Canapino (5º; 196,5), facundo Chapur (6º; 184,5) y Mariano Werner (8º; 182,5). No ganaron aún: mauricio Lambiris (4º; 200,5), Hernán Palazzo (7º; 183), Marcos Landa (9º, 178,5), Matías Rossi (10º, 176), Christian Ledesma (11º; 175) y el santafesino de Villa Minetti, Ignacio Faín (12º; 168,5).

La grilla de San Juan Villicum

El sureño Joaquín Ochoa, con la Dodge del SAP Team atendido en Rosario, será el representante zonal más encumbrado en la grilla, ya que largará 3º, detrás de Sebastián Abella y Marcos Castro. El de Reconquista Gaspar Chansard partirá 16º. Y el parejense Facundo Ardusso parte 19º. El líder Castellano sale último.

>>Leer más: El primer triunfo de Mercedes Benz en el Turismo Carretera se gestó en Venado Tuerto

En tanto, en el TCP se produce el retorno del santafesino Ian Reutemann en el SAP Team, que largará 3º la 1ª serie. El de Rufino Faustino Cifre saldrá 2º en la 2ª. La final se larga a las 11.35.

Además, el Turismo Nacional

El TN completa la oferta en San Juan, donde el venadense Ever Franetovich largará 2º la final de la C3 al lado de Agustín Canapino. El de Las Parejas Facundo Ardusso saldrá 5º. Y en la C2 largará en primera fila el rosarino Santino Balerini y lo escolta el rafaelino Juan Ignacio Canela.

Será la 7ª fecha del campeonato que encabeza Agustín Canapino en la Clase 3 y Tomás Vittar en la Clase 2, donde el rosarino Balerini marcha quinto.

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