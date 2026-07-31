Paritarias en Santa Fe: el gobierno dijo que las negociaciones "se retomarán en seis meses"

La vocera Virginia Coudannes confirmó que el gobernador firmó el decreto por el que se impusieron los incrementos salariales

La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, anunció oficialmente que las reuniones paritarias están cerradas por este año

El gobierno de Santa Fe dio por cerradas las negociones paritarias que apuntan a recomponer sueldos para los empleados de la administración central, los médicos y los docentes de las escuelas públicas y privadas. Si bien varios gremios aceptaron la propuesta, otros rechazaron el ofrecimiento que hicieron las autoridades. Pero todos cobrarán, de igual manera, con aumento.

Así lo manifestó la vocera del gobierno, Virginia Coudannes , durante la conferencia de prensa que brindó este viernes en la sede de Gobierno local, en Santa Fe al 1900.

“Las paritarias se van a retomar en seis meses como ha sido siempre y regularmente. Además, la recomposición salarial ya es un sello en cada una de las paritarias. Por eso se van a sostener los aumentos y los que queden por debajo de la inflación, también por planilla complementaria entre el 15 y 20 de agosto”, afirmó Coudannes.

La funcionaria remarcó que con las ofertas de recomposición salarial “se está acompañando a los docentes. Todos los funcionarios desde diferentes áreas trabajan en conjuntos en políticas educativas, como en el nuevo equipo de salud mental que tiene Educación, pero también pensando en las problemáticas vinculadas a las violencias, articulando con el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la educación es un plan fundamental. Y el programa Raíz ha mostrado los resultados del compromiso de los docentes”.

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“También en eso tenemos que diferenciar el compromiso de los docentes y el trabajo sostenido de aquellos que dicen representar a los maestros y llevan una voz disruptiva. Por supuesto, se los escucha, se dialoga, pero también hay que hacer foco en la mejora de los docentes en su formación y en la calidad educativa de los niños”, subrayó Coudannes.

Cómo quedó establecida la recomposición salarial

El Poder Ejecutivo Provincial aplicó a los empleados estatales una actualización escalonada de los haberes durante el segundo semestre que quedó establecida de la siguiente manera:

+ Julio: 2%

+ Agosto: 1,8%

+ Septiembre: 1,7%

+ Octubre: 1,6%

+ Noviembre: 1,5%

+ Diciembre: 1,5%

Para los trabajadores de la administración central también se estableció un monto mínimo garantizado de aumento, que crecerá progresivamente:

+ Julio: $80.000

+ Agosto y septiembre: $100.000

+ Octubre y noviembre: $130.000

+ Diciembre: $180.000.

Los gremios que sí

Los trabajadores de la administración central nucleados en UPCN aprobaron la propuesta con el 69% de los votos, mientras que el 31% se manifestó en contra.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado también aceptó la oferta. En la asamblea provincial, el 61% votó a favor, el 28,5% rechazó la propuesta y el 10,5% se abstuvo.

Los médicos representados por la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) resolvieron aceptar el ofrecimiento con el 53,4% de los votos.

Los gremios que no

Diferente fue el caso de los docentes, el gobierno sostuvo que la propuesta representa una suba promedio del 15% entre julio y diciembre y que permitirá cerrar 2026 con un incremento acumulado cercano al 49%.

Los gremios docentes, sin embargo, cuestionaron esa interpretación y sostuvieron que el aumento efectivo es menor. Tanto en el ámbito público como privado (Amsafé y Sadop) más la posición de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (Siprus), la oferta salarial oficial fue rechazada.

De hecho, los sindicatos de los maestros santafesinos expresaron su adhesión al paro que a nivel nacional se realizará el lunes próximo.