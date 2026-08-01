La Capital | Policiales | Abuso sexual

Liberaron al pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual en Santa Fe

La Justicia resolvió que atraviese el proceso en libertad pese a las denuncias atribuidas por la Fiscalía por hechos ocurridos en los últimos cuatro años

1 de agosto 2026 · 16:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un médico pediatra de 40 años el lunes 27 de julio de 2026 en la ciudad de Santa Fe por una denuncia de abuso sexual.

Foto: PDI.

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un médico pediatra de 40 años el lunes 27 de julio de 2026 en la ciudad de Santa Fe por una denuncia de abuso sexual.

El pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual recuperó la libertad luego de la audiencia imputativa realizada en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, donde la Fiscalía y las querellas expusieron las acusaciones en su contra.

El juez Octavio Silva resolvió que el profesional transite el proceso en libertad tras considerar que no estaban acreditados riesgos procesales suficientes para disponer la prisión preventiva, solicitada por la fiscal Vivian Galeano. La resolución generó malestar y preocupación entre las denunciantes, quienes manifestaron temor por su seguridad y cuestionaron que el imputado pueda continuar en libertad mientras avanza la investigación.

El médico, identificado como Esteban A., es asistido por el abogado particular Matías Pautasso quien había solicitado que no se avance con la detención preventiva y cuestionó la investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

>> Leer más: Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

Si bien no ordenó la prisión preventiva, el magistrado estableció una serie de restricciones que el imputado deberá cumplir durante el proceso judicial.

Entre ellas, se encuentran la prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas y testigos, la obligación de fijar domicilio, la designación de un guardador, la prohibición de salir de la provincia y del país, una caución económica de 15 millones de pesos mediante un bien registrable y la imposibilidad de atender pacientes en soledad. En caso de continuar ejerciendo la medicina, las consultas deberán realizarse con la presencia de otro profesional de la salud.

Cronología de los casos de abuso sexual

La fiscal Galeano imputó al pediatra por tres episodios ocurridos en distintos momentos y con diferentes víctimas.

Uno de los casos corresponde a septiembre de 2022, cuando una adolescente de 14 años denunció haber sido víctima de un abuso durante una atención médica en el Hospital Iturraspe, donde el profesional se encontraba realizando su residencia. Según la acusación, durante la consulta el médico habría realizado maniobras que excedieron los límites de una práctica profesional adecuada y la joven relató haber sido tocada, además de recibir un pedido de un beso por parte del acusado.

Ese expediente había sido archivado en diciembre de 2022, situación que fue cuestionada durante la audiencia por el juez Silva, quien consideró que existían elementos que debían ser evaluados nuevamente.

El segundo hecho está vinculado a una denuncia realizada en 2024 por una niña que relató situaciones de abuso ocurridas cuando tenía entre siete y ocho años, en un ámbito familiar. La menor aún debe prestar declaración en Cámara Gesell, instancia que será clave para el avance de esa investigación.

El tercer episodio es el más reciente y corresponde a una mujer adulta que denunció que el pediatra se habría propasado durante una consulta en un sanatorio privado de la ciudad de Santa Fe.

A partir de las similitudes entre los relatos, la Fiscalía dispuso reabrir actuaciones anteriores y avanzar con la investigación conjunta de los tres hechos.

La postura de la Fiscalía y las querellas

La decisión de la fiscal Galeano de solicitar la prisión preventiva al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio, una postura que no fue compartida por el juez interviniente.

Desde la acusación sostienen que existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual condena y que la acumulación de los tres hechos podría derivar en una pena elevada.

La abogada querellante Abril Rico señaló que el juez reconoció la existencia de elementos de convicción y que el objetivo ahora es acelerar los tiempos para llegar al juicio: "El juez sostuvo que es probable que este caso tenga una condena muy alta dada la escala penal que surge de la unión de los tres hechos".

Además, no descartó que puedan aparecer nuevas denuncias a partir de la difusión pública del caso y que esos testimonios puedan incorporarse al expediente.

El reclamo de las víctimas

La decisión judicial generó una fuerte reacción entre las denunciantes y sus familiares.

Jemima, una de las jóvenes que denunció al pediatra, expresó su angustia tras conocer la resolución judicial: "Me siento muy mal porque se lo deja en libertad. No me parece justo que ahora tenga que resguardarme yo, mi seguridad, la de mi hija y la de mi pareja. Tengo miedo, esa es la realidad".

También aseguró haber recibido intimaciones para retirar publicaciones realizadas en redes sociales, donde otras posibles víctimas comenzaron a contactarse tras la difusión del caso.

Por su parte, Jorgelina, madre de una de las denunciantes, cuestionó la demora en la respuesta judicial y sostuvo que la situación podría revelar un patrón de conducta: "Cuando fui a la Fiscalía me contaron que había otra denuncia previa. Sabía que no era algo casual, sino un patrón de esta persona".

Mientras continúa la investigación, la Justicia deberá analizar las pruebas reunidas, los testimonios pendientes y la eventual incorporación de nuevos elementos que puedan modificar la situación procesal del imputado.

Noticias relacionadas
Jared Leto fue acusado por cuator mujeres en un documental de la BBC

Cuatro mujeres denunciaron al actor Jared Leto de conducta sexual inapropiada en un documental

El juicio a los policías concluyó este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

Dos policías de Roldán fueron condenados por abuso sexual de una nena en un patrullero

Parte de los abusos se realizaban en el final de línea de 3 de febrero y Paraná

Condenaron a dos hombres por abuso sexual de una niña en Rosario

El sospechoso de 40 años quedó bajo arresto por presunto abuso sexual.

Detuvieron a un pediatra santafesino por abuso sexual de la madre de una paciente

Ver comentarios

Las más leídas

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Lo último

Newells: Núñez se queda afuera del partido ante Boca y Mazzantti podría estar en el banco

Newell's: Núñez se queda afuera del partido ante Boca y Mazzantti podría estar en el banco

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

Liberaron al pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual en Santa Fe

La Justicia lo imputó y resolvió que atraviese el proceso en libertad pese a las denuncias atribuidas por la Fiscalía por hechos ocurridos entre 2022 y 2026. Denunciantes y familiares de víctimas contaron que tienen miedo y que recibieron amenazas
Liberaron al pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual en Santa Fe
Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar
La Ciudad

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

River vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles
Ovación

Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

Agustín Módica, el ex-Central que anda derecho con el arco y no para de hacer goles

Newells oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Se viene el el quinto round del Chacho Coudet como técnico frente a Central

Se viene el el quinto round del Chacho Coudet como técnico frente a Central

Policiales
Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas
Policiales

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual en Santa Fe

Liberaron al pediatra investigado por tres hechos de abuso sexual en Santa Fe

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

La Ciudad
Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14
Ovación

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior
Ovación

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central
Política

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo
Ovación

Central: Braian Aguirre quedó en stand by y en Arroyito presionan por Galoppo

Luca Regiardo: Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas

Por Hernán Cabrera
Ovación

Luca Regiardo: "Las lesiones son situaciones que no podemos controlar y hay que resolverlas"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes
La Ciudad

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución
Policiales

Una nueva imputación por coimas contra Gastón Salmain acorta los plazos para su destitución

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo
La Ciudad

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero
Policiales

Balearon a una mujer y sus tres hijos, vinculados a un preso de Piñero

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses
La ciudad

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco
Policiales

Lelo Pérez fue detenido junto a policías y serán indagados por lavado narco

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

UNR: se viene el sistema de créditos universitarios desde el año próximo