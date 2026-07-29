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Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota

La primera edición se realizará el domingo 23 de agosto. Habrá caminatas, concursos, sorteos, campañas de bienestar animal y regalos para los participantes

29 de julio 2026 · 10:17hs
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El evento se llevará a cabo en las inmediaciones del Parque Scalabrini Ortíz y el Alto Rosario Shopping

El evento se llevará a cabo en las inmediaciones del Parque Scalabrini Ortíz y el Alto Rosario Shopping

Mascotón La Capital ya tiene fecha y promete convertirse en uno de los eventos más convocantes para quienes disfrutan compartir tiempo con sus mascotas. La primera edición se llevará a cabo el domingo 23 de agosto, desde las 9.30, en el Alto Rosario Shopping y el Parque Scalabrini Ortiz.

Esta jornada contará con actividades recreativas, exhibiciones, concursos y propuestas vinculadas al bienestar animal. La iniciativa busca ofrecer una experiencia para disfrutar al aire libre junto a las mascotas, con espacios especialmente preparados para ellas y actividades pensadas para toda la familia.

Desde el comienzo de la jornada, las mascotas tendrán a disposición distintos sectores diseñados para jugar, explorar y socializar con otros perros.

Uno de los principales atractivos será el Dog Park, un miniparque con diferentes desafíos para que los animales puedan recorrer junto a sus dueños y disfrutar de una experiencia diferente en un entorno preparado especialmente para ellos.

Cuáles son las diferentes actividades del evento

Entre las actividades destacadas de Mascotón La Capital sobresale una exhibición de agility, disciplina que combina velocidad, obediencia y coordinación entre el perro y su guía.

La demostración incluirá saltos, túneles, rampas y distintos obstáculos, con el objetivo de mostrar el trabajo en equipo y el vínculo que se construye entre las mascotas y sus familias.

El evento también incluirá el concurso Perro Más Fachero, uno de los momentos más esperados de la jornada.

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Los participantes podrán presentar a sus mascotas con su mejor look, un disfraz original o el estilo que mejor las represente. La propuesta contará con premios, fotografías y reconocimientos para celebrar la personalidad de cada perro.

Además de la caminata, Mascotón ofrecerá juegos, activaciones, experiencias, regalos y sorteos organizados junto a las empresas auspiciantes.

Durante toda la mañana, también funcionarán espacios dedicados al bienestar animal, con campañas de prevención y vacunación, además de un sector destinado a organizaciones de rescate que promoverán la adopción responsable y presentarán perros que buscan una familia.

La organización dispondrá de fotógrafos durante toda la jornada para registrar los principales momentos del evento.

Cada participante podrá descargar sin costo una fotografía digital y, además, recibirá una imagen impresa como recuerdo de la primera edición de Mascotón La Capital.

Todo lo que incluye la inscripción

La inscripción también incluye un dispositivo inteligente de identificación para colocar en el collar del perro.

Este accesorio permite que, en caso de extravío, cualquier persona pueda acceder rápidamente a los datos de contacto del propietario y facilitar el regreso de la mascota a su hogar.

Quienes se inscriban recibirán un kit oficial con distintos beneficios:

  • Remera oficial de Mascotón.
  • Bandana oficial para la mascota.
  • Voucher de Vandalia por $35.000 para compras superiores a $100.000.
  • Muestra de Yerba Don Basilio.
  • Una clase gratuita de canicross.
  • Un producto Arbanit.

Cómo inscribirse a Mascotón La Capital

La organización informó que los cupos son limitados, por lo que los interesados deberán completar la inscripción de manera anticipada para participar de la primera edición del evento.

Link de inscripción: https://mascoton.lacapital.com.ar/

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