A dos años de su instalación, el Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas Mundialistas

Se trata de la pelota de fútbol gigante que está frente al Parque Nacional a la Bandera. El proyecto avanza en comisiones y ya hay un posible nuevo destino

El traslado del monumento, que tiene 4 metros de altura y se denomina “Rosario Capital Mundial del Fútbol”, es tratado por el Concejo.

El domingo 23 de junio de 2024, decenas de jugadores y jugadoras de fútbol infantil, junto a funcionarios de la Municipalidad y al intendente Pablo Javkin, inauguraron el Monumento a Futbolistas Mundialistas , una pelota de fútbol de 4 metros de altura que homenajea a los futbolistas rosarinos que, de 1958 hasta la actualidad, representaron a la selección argentina en los mundiales.

Poco más de dos años después de ese acto, el Concejo tratará su remoción y traslado a otro sector de la ciudad por pedido de la concejala Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular). El proyecto pide al municipio que estudie la factibilidad de cambiar el lugar de emplazamiento del monumento porque, según afirma en los argumentos de la presentación, " modifica negativamente la visual y altera la perspectiva del Monumento Nacional a la Bandera , nuestro máximo símbolo patrio y el principal patrimonio arquitectónico de la ciudad".

Esta semana, la comisión de Gobierno puso a consideración el proyecto, que resultó aprobado con votación dividida para que se defina la posibilidad de que el Monumento a Futbolistas Mundialistas, ubicado en el Parque Nacional a la Bandera, pase al predio del Parque Héroes de Malvinas, en Ayacucho al 4800, en inmediaciones del Museo del Deporte Santafesino .

El monumento tiene 4 metros de altura y se denomina “Rosario Capital Mundial del Fútbol” , con el que se buscó homenajear a los 74 futbolistas rosarinos que participaron en alguna Copa del Mundo desde 1958 hasta la actualidad.

En el piso de la escultura están grabados los nombres de los y las 74 homenajeados, distribuidos en placas de acuerdo a cada uno de los mundiales. La obra incluye cuatro senderos que se dirigen a la pelota gigante que, en caso de trasladarla, habría que refuncionalizarlos o definir qué se hará con ellos.

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La figura es de chapa de acero, cortada y plegada. En tanto, el proyecto está pensado para contener los jugadores que se sumen en los próximos Mundiales.

Los y las futbolistas distinguidos en la obra surgieron o pasaron por Central Córdoba, Newell's, Renato Cesarini, Rosario Central y Social Lux.