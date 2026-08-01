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Atlético del Rosario no reacciona y volvió a perder por el Top 14

Plaza Jewell no puede revertir su racha, perdió por estrecho margen de local ante Los Tilos y se viene cayendo en la tabla de posiciones

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de agosto 2026 · 19:42hs
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Nicolás Casals

Leo Vincenti

Nicolás Casals, rodeado por hombres de Los Tilos, intenta habilitar un compañero. Atlético del Rosario lo intento pero perdió.

Atlético del Rosario no logra desembarazarse del mal momento que atraviesa y no puede ponerle fin a la seguidilla de malos resultados. Volvió a perder, esta vez ante Los Tilos 39-37 por la 17ª fecha del Urba Top 14 Copa Macro y empieza a complicarse. Continúa en el 10º lugar de la tabla, pero con los equipos que lo siguen cada vez más cerca.

En líneas generales, en el pasaje Gould se vio un partidazo, donde Los Tilos se llevó una gran victoria que le permite seguir soñando con la clasificación.

El primer tiempo fue de lujo, lleno de buenas conexiones en ataque que brindaron un resultado cambiante con varios tries de buena factura. Golpeaba un equipo y rápido respondía el otro. Así fue como marcaron Bautista Santamarina, Bautista Gatti e Ignacio Guichon para la visita, mientras que del otro lado sumaron José Cáceres, Tomás Cornejo, Tomás Malanos y un try-penal para irse al descanso en ventaja por 31-22.

El segundo tiempo de Atlético del Rosario

En el segundo tiempo se vio otro partido. Las acciones se cerraron y aparecieron los pateadores.

Santamarina puso a Los Tilos a tiro y cuando faltaban 15 minutos para el cierre, con dos hombres de más, los platenses encontraron el espacio y lo dieron vuelta con un try de Gastón Martínez Salgado.

Parecía que Atlético no iba a reaccionar, pero dos penales de Manuel Nogués lo dejaron con la victoria en la palma de la mano. Sin embargo, casi en la última apareció Joaquín Tuculet para robarle la sonrisa al pueblo plazón.

>> Leer más: El rugby del Litoral infla el pecho: aportó la mitad de los cuartofinalistas del Torneo del Interior

En la próxima fecha Atlético visitará al CASI, que ayer venció a Regatas 31-27. Los restantes resultados fueron: Alumni 59, SIC 15; Champagnat 12, Belgrano Athletic 38; Hindú 32, Buenos Aires 21; La Plata 26, CUBA 31; y Los Matreros 3, Newman 69.

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