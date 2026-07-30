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El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación

Las tiendas online de la provincia vendieron un 52% más de productos que un año atrás y cada compra incluyó, en promedio, cuatro artículos. Indumentaria lidera las ventas

30 de julio 2026 · 16:16hs
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Por los descuentos

Por los descuentos, las transferencias bancarias como medio de pago ganan terreno en el ecommerce.

El gasto de los hogares está condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y el mayor peso de los gastos esenciales y en ese escenario las familias buscan a racionalizar sus compras, buscar promociones y aprovechar descuentos. El comercio online gana terreno al ofrecer precios más competitivos, envíos gratuitos y una mayor variedad de opciones. El ecommerce santafesino registró una fuerte expansión durante el primer semestre de 2026, impulsada principalmente por un mayor volumen de ventas. Las tiendas online de la provincia de pequeños y medianos comercios o emprendimientos facturaron $67.706 millones, un 48% más que en igual período del año pasado, mientras que las ventas crecieron un 26% en cantidad de órdenes y un 52% en productos comercializados, según un relevamiento realizado por Tiendanube.

El dato que mejor explica el desempeño del semestre está en el comportamiento del consumidor. Cada compra pasó de incluir 3,35 productos a 4,03, un incremento del 20,5%, mientras que el ticket promedio alcanzó los $105.117, con una suba interanual del 17,6%, por debajo de la inflación. En otras palabras, los consumidores no compraron muchas más veces, sino que aprovecharon cada operación para llevar una mayor cantidad de productos.

El mapa del comercio electrónico dentro de la provincia también mostró cambios. Rosario concentró el 43,6% de la facturación provincial y registró un crecimiento del 58,2%, superior al promedio. La capital provincial representó el 40,1% de la facturación, con una suba del 40,5%.

Aunque ambas ciudades continúan explicando más del 80% de las ventas provinciales, otras localidades mostraron un crecimiento más acelerado en cantidad de pedidos, aunque con tickets promedio más bajos.

"En Santa Fe se ve con nitidez el cambio de dinámica del canal: el crecimiento vino por vender más unidades y por carritos más completos, no por trasladar la inflación a los precios. Además, la provincia ya no depende de un único motor. Rosario aceleró pero otras localidades también están creciendo por encima del promedio. Eso muestra una profesionalización del comercio electrónico en distintos puntos del territorio", explicó Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en Argentina.

Desde Tiendanube explicaron que indumentaria y accesorios continuó siendo la categoría con mayor participación, al concentrar el 51,5% de las órdenes de compra. Sin embargo, fue uno de los segmentos de menor crecimiento, con un avance del 13,8%, lo que implicó una pérdida de más de cinco puntos de participación.

En cambio, el mayor dinamismo estuvo en otras categorías. Hogar, deco y jardín aumentó un 60%; deportes, un 65%; alimentos y bebidas, un 52%; y salud y belleza, un 43%.

Cambios en los medios de pago

La transferencia bancaria fue el medio de pago que más creció durante el semestre. Su participación pasó del 21,8% al 29,4% de las operaciones, por encima del promedio nacional, tras registrar un aumento del 70% en cantidad de transacciones.

La tarjeta de crédito continuó siendo la forma de pago más utilizada, con el 48% de las compras, aunque perdió más de cinco puntos respecto del año pasado. El débito también ganó participación, al pasar del 4,1% al 5,5%.

En cuanto al financiamiento, el 62% de las operaciones se realizó en un solo pago. Las compras en seis cuotas redujeron su participación del 21,1% al 13,2%, mientras que las tres cuotas crecieron hasta representar el 18,6% de las ventas.

Envíos y logística

La demanda mostró un crecimiento equilibrado tanto dentro como fuera de la provincia. El 35,6% de los pedidos despachados por las tiendas santafesinas tuvo como destino otra localidad de Santa Fe, prácticamente el mismo nivel que un año atrás. Las ventas dentro de la provincia crecieron un 24,3%, mientras que los envíos al resto del país aumentaron un 26,6%.

El principal destino fuera de Santa Fe fue el AMBA, que concentró el 23,4% de los envíos, seguido por el resto de la provincia de Buenos Aires (11,4%), Córdoba (7,4%) y Entre Ríos (3,1%).

>> Leer más: Seis de cada diez pymes empeoraron su situación en el primer semestre

Otro dato destacado fue el crecimiento del envío gratuito, que alcanzó al 54,1% de las órdenes, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

"El avance de las transferencias responde a una estrategia comercial de las marcas, que trasladan al consumidor el ahorro en costos de procesamiento mediante descuentos. Al mismo tiempo, en Santa Fe el financiamiento sigue siendo una herramienta importante: el cambio no fue hacia el pago al contado, sino desde las seis hacia las tres cuotas", sostuvo Radavero.

Además, Santa Fe se consolidó como la cuarta plaza del comercio electrónico argentino por volumen de compras, detrás del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El escenario nacional

A nivel nacional, las más de 70.000 tiendas que integran el ecosistema Tiendanube facturaron $1,23 billones durante el primer semestre, un 42% más que un año atrás. En ese período concretaron más de 12 millones de órdenes de compra, un 21,6% más, y comercializaron 56 millones de productos, con un crecimiento del 32%.

Si se consideran únicamente las tiendas que ya operaban en el primer semestre de 2025, la facturación aumentó un 26,9%, por debajo de la inflación, mientras que las órdenes crecieron un 8,9%. Según la empresa, esto refleja que el comercio electrónico sostuvo la demanda a partir de una mayor competitividad en precios, privilegiando el volumen de ventas por sobre los aumentos de precios.

El informe también muestra un cambio en el uso de la inteligencia artificial dentro del comercio electrónico. Si durante 2025 la mayoría de las empresas la utilizaba para generar descripciones de productos o imágenes, durante el primer semestre de 2026 comenzó a incorporarse directamente al proceso de ventas. Actualmente, una de cada cuatro tiendas pagas de Tiendanube en Argentina utiliza herramientas de inteligencia artificial, lo que ubica al país como el segundo mercado con mayor adopción dentro de la red de la compañía, detrás de Brasil.

"Durante dos años hablamos de la inteligencia artificial como una herramienta para redactar descripciones o generar imágenes. Ese capítulo quedó atrás. Hoy participa directamente en el proceso de venta, desde la recomendación de productos hasta el cierre de la compra. La diferencia ya no pasa por adoptar la tecnología, sino por integrarla al negocio y convertirla en ventas concretas", concluyó Radavero.

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