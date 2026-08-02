La Capital | La Ciudad | bar

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Está dentro de un edificio de oficinas de Santa Fe 1261. Un secreto bien guardado, como los sándwiches de pan árabe, que sólo conocen los profesionales que trabajan allí

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

2 de agosto 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El lugar mantiene la estética de otra época. Abre en horario de oficina

El lugar mantiene la estética de otra época. Abre en horario de oficina, de 8 a 17.

Para encontrar el bar Toujours hay que cruzar la puerta del edificio de oficinas de Santa Fe 1261 y hacer unos 20 metros hacia adentro. Desde la calle prácticamente pasa inadvertido. Es un clásico escondido que conocen, sobre todo, quienes trabajan en las oficinas del edificio. Para el resto, es una leyenda misteriosa: el último bar oculto del centro de Rosario.

Tras la barra los recibe con una sonrisa Mary Scrifignano, que hace 40 años está detrás de la barra. La especialidad de la casa es el sándwich de pan árabe, además de los carlitos, las empanadas, los licuados de banana, los jugos y el café. Abre únicamente en horario de oficina, de 8 a 17. Los precios y la carta se ven en un tablero negro de esos a los que se le clavan letras de plástico blancas, que solo sobreviven en este y en otro clásico del centro, bar Junior.

El lugar parece detenido en el tiempo. Conserva el mobiliario original que pusieron en 1986, cuando María lo compró con su esposo Raúl: cinco banquetas con cadenas náuticas como apoyapiés junto a la barra, una mesa con cuatro sillas naranja chillón que hoy cotizan como reliquia, una cortadora manual de fiambres, una carlitera, bandejas con campanas para cubrir medialunas y bizcochos y decenas de objetos náuticos que decoran las paredes pintadas de celeste y de blanco.

>> Leer más: La increíble galería comercial escondida en calle San Luis

Un edificio pionero

El edificio Santa Fe fue construido en 1950 y dicen sus ocupantes que fue el primer edificio de Rosario levantado específicamente para oficinas. Tiene seis pisos con 24 oficinas por planta y, según los habitués, fue una de las primeras propiedades horizontales de la ciudad.

En sus primeros años estaba ocupado por escribanos, abogados, contadores, arquitectos y otros profesionales. En los últimos tiempos se llenó también de psicólogos.

Una de las clientas cuenta una vieja leyenda que a Mary no le gusta mucho: al edificio le decían "La cueva de Alí Babá" porque la policía iba seguido a buscar a los letrados que allí trabajaban. Como tiene salida por el estacionamiento de Entre Ríos, cuando llegaban a buscarlos algunos escapaban por allí.

>> Leer más: El misterioso boliche abandonado debajo de una galería del centro

Cuatro décadas

María, aunque todos la conocen como Mary, abrió Toujours junto a su marido el 6 de febrero de 1986. Hasta entonces el bar pertenecía a un español que decidió regresar a Barcelona para vivir cerca de sus hijos y nietos.

"Nosotros queríamos el fondo de comercio y terminamos comprando el local. Fue todo de rompe y raje. En una semana hicimos todo y él se fue", recuerda. Nunca habían tenido un bar. Raúl era mecánico y ella trabajaba en un comercio de la zona.

Pensaron en cambiarle el nombre, pero desistieron. A Mary le gustaba "Sempre". Toujours significa "siempre" en francés y modificarlo por la misma palabra en italiano implicaba rehacer toda la papelería. "Acabábamos de vender el auto para poder comprar el negocio y no nos sobraba un peso. Quedó así", cuenta.

>> Leer más: El boliche bajo tierra que se convirtió en templo evangélico y hoy está vacío

Café náutico

La decoración náutica apareció porque ambos eran fanáticos del río. Tenían una lancha y eran socios del Club Náutico Rosario. La embarcación se llamaba Mariela. "Él decía que todo era mío. A la lancha le puso el apodo que él me decía", dice Mary.

En el bar hay una decoración exótica: en una de las paredes cuelga una mandíbula de tiburón pescada en Monte Hermoso. También se luce un velero a escala que una escribana del edificio le regaló después de la muerte de su marido en 2018.

Con el tiempo, clientes que viajaban comenzaron a traerle faros, cuadros, barcos y recuerdos marítimos, e incluso unos viejos esquíes acuáticos de madera de los años 70. Hasta las cadenas que sostienen los apoyapiés de las banquetas pertenecían a una embarcación.

>> Leer más: La misteriosa galería que parece un pasaje a una dimensión paralela

La época dorada

Aunque el fuerte siempre fueron los cafés y los licuados, hubo un producto que cambió la historia del negocio. Fue Raúl quien descubrió el pan árabe de una de las panaderías legendarias del centro. "Cuando empezamos a vender los árabes fue un boom. Después todos los bares del centro lo descubrieron". El más pedido sigue siendo el completo, con jamón, queso, tomate y huevo.

Cuando comenzaron, el edificio tenía una actividad frenética. "Trabajábamos desde muy temprano hasta las diez de la noche porque los bancos hacían horas extras. Era otra Argentina", recuerda Mary. Ahí adentro padecieron la hiperinflación de fines de los 80: llegaron a cambiar los precios varias veces por día y lo recaudado no alcanzaba para reponer mercadería.

En pandemia el edificio permaneció cerrado durante 72 días, una prueba de fuego para una mujer acostumbrada a estar siempre trabajando. Pero según cuenta, la caída más fuerte del consumo comenzó este año. "Antes me iba muy bien. Ahora el país está muy caído. No vendo mucho después de las 11", lamenta.

>> Leer más: Quiénes son y qué hacen los masones de Rosario

"Padre" pero "hijo"

Después de casi cuatro décadas, Mary conoce a prácticamente todos los que pasan por el edificio. "Soy como una leyenda. Muchos ya partieron", desliza. Mientras habla, saluda por su nombre a cada persona que entra. A cada rato interrumpe la charla para despedir a un cliente con un "adiós doctor".

Mary es profundamente creyente. Todos los domingos va a la Catedral y también es seguidora de un cura joven de San Nicolás: el sacerdote Marías Pérez, a quien conoció hace algunos años. "Se me metió en el corazón. Lo quiero como al hijo que no tuve", reconoce.

Lo acompañó en viajes a Portugal y Colombia. Cuando él visitó Rosario apareció de sorpresa en el bar y hasta filmó un video para ayudarle a promocionarlo. "Fue un honor muy grande", dice, mostrando una foto juntos en la barra. El cura, un exponente carismático con un estilo muy moderno que hace imposición de manos y convoca a mucha gente a su iglesia, está sentado con una remera sport, sin la cofia característica. Como un cliente más que pasó a tomar un cortado en jarrita.

El futuro

Mary nunca tuvo hijos. Cuenta que la decisión estuvo marcada por una historia familiar ligada a cuestiones de salud. Su familia hoy son personas más jóvenes que fue conociendo mediante su práctica religiosa y, claro, el bar. Su hobby es conocer el mundo: a los viajes destina lo que su trabajo en el bar le provee.

Hoy, a pesar de la caída del consumo y su edad (no quiso decir cuántos por coquetería, pero admite que muchos más de los que parece), sigue levantando bandejas, subiendo pedidos y atendiendo personalmente a cada cliente. Siempre con una sonrisa.

"Ella brilla. Nunca está de mal humor, solo se cayó un poco cuando quedó viuda", revela, dejando una taza vacía que trajo desde su oficina, una escribana orillando los 50 que le demuestra mucho afecto. La hija de la mujer que les regaló el velero a escala, que heredó la oficina de su madre. Es que en 2018 Raúl falleció y Mary tuvo que decidir qué hacía con el bar.

"Cuando mi esposo se enfermó me dijo: 'Si lo querés vender, vendelo. Desde donde esté siempre te voy a acompañar'." La mujer decidió seguir: "Me entretengo. Mientras el físico me dé, voy a seguir acá", afirma. Se da vuelta, y se pone a hacer un café.

La lanza de vapor de la máquina eleva una voluta que sube, se mezcla con los adornos de la repisa y desaparece. Como el recuerdo de un microcentro de Rosario que se resiste a irse y se perpetúa en estas joyas inhallables en una suerte de testimonio vivo de otra época dorada para las nuevas generaciones.

Noticias relacionadas
un conductor resulto herido tras volcar con su auto en la autopista rosario-cordoba

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

La Casa del Tango, un espacio ineludible para el baile. 

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

La décima edición de la MicroFeria de Rosario termina este domingo.

Planazo de domingo: 30 galerías de arte de todo el país muestran sus colecciones en Rosario

nueva vida: liberaron al guara guazu rescatado en una casa abandona de puerto general san martin

Nueva vida: liberaron al guará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

Ver comentarios

Las más leídas

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Newells oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Lo último

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Damián Verzeñassi: El salto de las pérdidas gestacionales fue el dato que más nos sorprendió

Damián Verzeñassi: "El salto de las pérdidas gestacionales fue el dato que más nos sorprendió"

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

La semana pasada comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos de Gorriti y Carballo, en Puerto Norte. Será el segundo rascacielos más alto del país

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario
El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

Por Mila Kobryn
La Ciudad

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

En dos años aumentó un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en el Gran Rosario
Política

En dos años aumentó un 40 % la cantidad de personas que buscan trabajo en el Gran Rosario

Operativo blindaje: el plan de Milei para poner su legado bajo llave

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Operativo blindaje: el plan de Milei para poner su legado bajo llave

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Por Javier Felcaro
Política

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Newells oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Newell's oficializó la llegada de un mediocampista y negocia por uno más

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Ovación
Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central en River, de aquel partido que inició las críticas al DT a este en el que la necesidad perdura

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Central y los concentrados: una variante menos en ofensiva para otra alternativa en defensa

Newells: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Newell's: Núñez se queda afuera, Mazzantti podría jugar y los últimos que llegaron concentraron

Policiales
Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas
Policiales

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Capturan a un menor de 13 años tras el robo a un minimárket en pleno centro

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

Imputaron a dos hombres que vendían drogas en zona oeste junto a menores en la vía pública

La Ciudad
Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

El mapa secreto del tango en Rosario: cómo es el circuito de milongas en la ciudad

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana
La Ciudad

Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
Política

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

La prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, lo denunció por abuso sexual
Zoom

La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Ciudad

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Por Ricardo Terán
La Región

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de El Niño
La Región

Municipios santafesinos activan planes preventivos ante la llegada de "El Niño"

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Por Redaccion Comercial
La Capital

Una agenda que atrae: Rosario tuvo seis meses muy positivos para el turismo

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley
La Ciudad

Financiamiento universitario: rectores afirmaron que el gobierno incumple la ley

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
La Región

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14
Ovación

Urba: Atlético del Rosario recibe a Los Tilos con la urgencia de cambiar su imagen en el Top 14

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Murieron dos personas en un siniestro vial en la autopista Rosario-Santa Fe

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior
Ovación

Rugby: GER y Santa Fe Rugby buscarán su pase a los cuartos de final en el Torneo del Interior

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central
Política

Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central