Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's recibirá a Boca en el estadio Marcelo Bielsa por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Xeneize de este domingo por la tarde.
La Lepra buscará recuperarse ante el Xeneize luego de la derrota ante el Rojo. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido
Newell's recibirá a Boca en el estadio Marcelo Bielsa por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Xeneize de este domingo por la tarde.
El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Boca será este domingo 2 de agosto desde las 17 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.
La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Xeneize será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.
Boca: El entrenador Rodolfo Arruabarrena no dio indicios del once titular del Xeneize.
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