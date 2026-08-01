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Newell's vs. Boca por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

La Lepra buscará recuperarse ante el Xeneize luego de la derrota ante el Rojo. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

1 de agosto 2026 · 08:45hs
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Newells recibirá a Boca por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Boca por la tercera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's recibirá a Boca en el estadio Marcelo Bielsa por la 3ª fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Lepra y el Xeneize de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Newell's vs. Boca

El partido correspondiente a la zona A entre Newell's y Boca será este domingo 2 de agosto desde las 17 en el Coloso del Parque con el arbitraje principal de Andrés Merlos, mientras que Adrián Franklin estará en el VAR.

Dónde ver Newell's vs. Boca

La transmisión del encuentro entre la Lepra y el Xeneize será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Newell's y Boca fue triunfo 2-0 del Xeneize.

El último enfrentamiento entre Newell's y Boca fue triunfo 2-0 del Xeneize.

>> Leer más: Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

Posibles formaciones de Newell's y Boca

Newell's: El entrenador Frank Darío Kudelka no dio indicios del once titular de la Lepra.

Boca: El entrenador Rodolfo Arruabarrena no dio indicios del once titular del Xeneize.

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