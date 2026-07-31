Inédita y similar a Perú: cuál es la propuesta de Milei para el Banco Central

Expertos en economía y política explicaron los anuncios del presidente Javier Milei sobre el proyecto para modificar la carta orgánica del BCRA

Expertos posaron la lupa sobre el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA.

El gobierno nacional anunció este jueves el proyecto para modificar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . Lo hizo a través de una cadena nacional grabada y dejó en claro que apunta, con esos cambios, a mantener una inflación controlada como único objetivo. Expertos analizaron el anuncio y destacaron que se trata de una propuesta única en el mundo, pero alejada de la economía familiar y de los países aliados de referencia para Javier Milei .

Luego de realizar fuertes críticas a la gestión histórica del BCRA, y particularmente a la expresidenta de la entidad Mercedes Marcó del Pont, Milei detalló los cinco puntos que busca modificar : "En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda".

Además, los cambios que busca Milei prohíben la financiación del Estado nacional, provinciales y municipales y blindar a los directivos del Banco Central "de los atropellos de la política" , sólo pudiendo remover a un presidente o integrante del directorio consiguiendo dos tercios de votos en la Cámara de Diputados y el Senado.

Otro de los puntos es que el gobierno nacional quiere "restringir el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez” y los "resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central sólo podrán ceder girados al Tesoro nacional para la cancelación de deuda".

Cristian Módolo, profesor universitario, y Florentina Martoccia, del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), analizaron los anuncios del gobierno nacional y destacaron que se trata de una medida que no encuentra comparación en otros países del mundo y que limita las funciones del Banco Central.

Una medida inédita

El gobierno anunció los cambios a través de la cadena nacional, pero Módolo, docente en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), señaló que se trataron de títulos que "ratifican muchas de las acciones que viene dando la gestión de Milei a nivel de política pública".

"Lo que anunció ya venía siendo aplicado", aseguró Módolo en LT8 y puso como ejemplo la limitación del financiamiento del BCRA al Tesoro. En ese sentido, el licenciado en Economía resaltó: "La novedad es entrar en la legalización de esto".

Otro de los ítem que marcó Milei es la instauración de un "grillete fiscal" que se activa cuando los presupuestos se vuelven deficitarios.

Si el Congreso no lo resuelve, ocurre un "shutdown", que en otras palabras es el congelamiento de gastos, de toma de personal y de transferencias a las provincias. Además, mientras dure el grillete el Poder Ejecutivo, ministros, secretarios y legisladores no cobrarán su salario.

Módolo analizó que con los cambios el presidente mantiene la idea de "inflación como un delito" ya que busca controlarla con esta nueva configuración del BCRA. Sin embargo, aclaró que en la Argentina "hasta ahora las decisiones de la política económica no son judicializables y encontrar en la Constitución un delito de esas características sería una novedad e innovador para el sistema jurídico del mundo".

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No obstante, Módolo destacó que "sería muy difícil de configurar y probar a un Banco Central en conjunto con el Congreso y el Ejecutivo como asociación ilícita". En resumen: aseguró que el intento del gobierno de Milei es "restringir a lo máximo las acciones de políticas económicas".

Para el economista, la visión del BCRA por parte del gobierno se asemeja a la época de la convertibilidad: "Ese modelo de caja de conversión, muy pequeño y de funcionamiento regulatorio mínimo. Es un Banco Central autolimitado y tendremos que ver cuando las situaciones requieran intervenciones importantes".

Por último, subrayó que "en el mundo los bancos centrales tienen roles protagónicos y vamos a contramano de la instancia normativa institucional global".

Parecido a Perú, lejos de EEUU e Israel

La propuesta de Milei "no impactó automáticamente" y aún debe "pasar por el Congreso", aclaró Martoccia en LT8.

De todos modos, planteó que "no es muy alentadora, porque Milei trata de que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda y se olvida de todas las funciones que tiene hasta ahora".

"En el Cepa comparamos entre varios países el rol del Banco Central y el más parecido es Perú. No son cambios para asemejarse a sus aliados, como Israel y Estados Unidos", explicó Martoccia.

En esa línea, Martoccia dijo que en la iniciativa del gobierno libertario "deja de importar la economía real y la reforma no mira las variables que complican la vida de la gente".

Al respecto, la politóloga indicó: "Lo único que importará es la estabilidad de los precios, pero no vamos a tener en cuenta qué ocurre con el salario, el endeudamiento de la familia, el poder adquisitivo o el cierre de empresas".

Asimismo, Martoccia recordó que durante el gobierno de Milei el Banco Central aportó 24 millones de dólares al Tesoro, transferencias que con los cambios que busca la administración nacional no se podrían realizar.